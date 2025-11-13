Какая привычка поможет уменьшить счет за электричество на 100 долларов

Большинство может думать, что оставленные включенными в розетку телевизор или кофеварка не "делают особой погоды", но это не так. Эти устройства тихо потребляют электроэнергию 24/7, даже когда они выключены.

Это явление называют "призрачной нагрузкой", и этот расточительный ток добавляет расходы к вашему счету ежемесячно, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Смотрите также Простое действие раз в год сделает ваши батареи горячими и сэкономит деньги

Можно ли сэкономить деньги, отключая приборы?

Бытовые приборы одинаково используют электроэнергию, даже когда выключены, но остаются подключенными к розетке. Среди устройств, которые больше всего потребляют энергии, когда включены или находятся в режиме ожидания, стоит упомянуть следующие:

устройства, продолжающие потреблять электроэнергию для подсветки или индикаторов, которые показывают, что устройство выключено;

настольные компьютеры, которые перешли в режим сна вместо полного выключения;

зарядные устройства, которые продолжают потреблять ток, даже если к ним не подключен гаджет;

медиаплееры, постоянно потребляющие электроэнергию, особенно те, что проверяют обновления в фоновом режиме;

телефоны с дисплеями, которые светятся даже когда ими не пользуются, например, беспроводные стационарные телефоны;

новые "умные" бытовые приборы, как холодильники, стиральные и сушильные машины с постоянно активными дисплеями, подключением к интернету и электронными управлениями.

Справка: Режим ожидания – это состояние электроприбора, когда он не работает активно, но остается подключенным к электросети и потребляет определенное количество энергии.

Многие люди удивлены, узнав, сколько энергии "съедает" режим ожидания. По данным Министерства энергетики США, он может составлять 5 – 10% от общего потребления электроэнергии в домохозяйстве.

Выключайте свет, когда выходите из комнаты / Фото Pexels

Как оптимизировать энергопотребление в режиме ожидания:

Отключайте устройства, которыми не пользуетесь:

Телевизоры и приставки в гостевых комнатах.

Медиаплееры (радио, CD-плееры).

Зарядные устройства после отсоединения гаджетов.

Старые телефоны, устаревшие медиаплееры, декоративные лампы.

Используйте простые автоматизации:

Подключайте устройства через удлинители с выключателем, чтобы одним движением выключать несколько приборов.

Используйте таймеры или умные розетки, чтобы автоматически отключать питание в определенное время (например, телевизор только вечером или в выходные).

Инвестиции для долгосрочной экономии:

Умный термостат поддерживает комфорт и минимизирует потребление энергии.

LED-лампы используют значительно меньше энергии, чем лампы накаливания.

Что стоит купить заранее, чтобы не столкнуться с дефицитом во время блэкаута?

Предстоящая зима может стать тяжелой для украинцев из-за возможных аварийных отключений света. Чтобы быть готовыми, стоит заранее запастись необходимыми устройствами. Речь идет павербанки, фонари, батарейки, газовые горелки, термобелье и теплые вещи. Это поможет избежать дефицита и найти нужные модели без паники.