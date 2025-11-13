Какая привычка поможет уменьшить счет за электричество на 100 долларов
- Бытовые приборы потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии.
- Для уменьшения расходов рекомендуется отключать ненужные устройства и использовать удлинители с выключателем, таймеры или умные розетки.
Большинство может думать, что оставленные включенными в розетку телевизор или кофеварка не "делают особой погоды", но это не так. Эти устройства тихо потребляют электроэнергию 24/7, даже когда они выключены.
Это явление называют "призрачной нагрузкой", и этот расточительный ток добавляет расходы к вашему счету ежемесячно, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.
Можно ли сэкономить деньги, отключая приборы?
Бытовые приборы одинаково используют электроэнергию, даже когда выключены, но остаются подключенными к розетке. Среди устройств, которые больше всего потребляют энергии, когда включены или находятся в режиме ожидания, стоит упомянуть следующие:
- устройства, продолжающие потреблять электроэнергию для подсветки или индикаторов, которые показывают, что устройство выключено;
- настольные компьютеры, которые перешли в режим сна вместо полного выключения;
- зарядные устройства, которые продолжают потреблять ток, даже если к ним не подключен гаджет;
- медиаплееры, постоянно потребляющие электроэнергию, особенно те, что проверяют обновления в фоновом режиме;
- телефоны с дисплеями, которые светятся даже когда ими не пользуются, например, беспроводные стационарные телефоны;
- новые "умные" бытовые приборы, как холодильники, стиральные и сушильные машины с постоянно активными дисплеями, подключением к интернету и электронными управлениями.
Справка: Режим ожидания – это состояние электроприбора, когда он не работает активно, но остается подключенным к электросети и потребляет определенное количество энергии.
Многие люди удивлены, узнав, сколько энергии "съедает" режим ожидания. По данным Министерства энергетики США, он может составлять 5 – 10% от общего потребления электроэнергии в домохозяйстве.
Выключайте свет, когда выходите из комнаты / Фото Pexels
Как оптимизировать энергопотребление в режиме ожидания:
Отключайте устройства, которыми не пользуетесь:
- Телевизоры и приставки в гостевых комнатах.
- Медиаплееры (радио, CD-плееры).
- Зарядные устройства после отсоединения гаджетов.
- Старые телефоны, устаревшие медиаплееры, декоративные лампы.
Используйте простые автоматизации:
- Подключайте устройства через удлинители с выключателем, чтобы одним движением выключать несколько приборов.
- Используйте таймеры или умные розетки, чтобы автоматически отключать питание в определенное время (например, телевизор только вечером или в выходные).
Инвестиции для долгосрочной экономии:
- Умный термостат поддерживает комфорт и минимизирует потребление энергии.
- LED-лампы используют значительно меньше энергии, чем лампы накаливания.
Предстоящая зима может стать тяжелой для украинцев из-за возможных аварийных отключений света. Чтобы быть готовыми, стоит заранее запастись необходимыми устройствами. Речь идет павербанки, фонари, батарейки, газовые горелки, термобелье и теплые вещи. Это поможет избежать дефицита и найти нужные модели без паники.