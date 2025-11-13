Яка звичка допоможе зменшити рахунок за електрику на 100 доларів

Більшість може думати, що залишені увімкненими в розетку телевізор чи кавоварка не "роблять особливої погоди", але це не так. Ці пристрої тихо споживають електроенергію 24/7, навіть коли вони вимкнені.

Це явище називають "примарним навантаженням", і цей марнотратний струм додає витрати до вашого рахунку щомісяця, передає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Дивіться також Проста дія раз на рік зробить ваші батареї гарячішими та заощадить гроші

Чи можна заощадити гроші, відключаючи прилади?

Побутові прилади однаково використовують електроенергію, навіть коли вимкнені, але залишаються підключеними до розетки. Серед пристроїв, які найбільше споживають енергії, коли увімкнені або перебувають у режимі очікування, варто згадати наступні:

пристрої, що продовжують споживати електроенергію для підсвітки або індикаторів, які показують, що пристрій вимкнений;

настільні комп'ютери, які перейшли в режим сну замість повного вимкнення;

зарядні пристрої, які продовжують споживати струм, навіть якщо до них не підключено гаджет;

медіаплеєри, що постійно споживають електроенергію, особливо ті, що перевіряють оновлення у фоновому режимі;

телефони з дисплеями, які світяться навіть коли ними не користуються, наприклад, бездротові стаціонарні телефони;

нові "розумні" побутові прилади, як холодильники, пральні та сушильні машини з постійно активними дисплеями, підключенням до інтернету та електронними керуваннями.

Довідка: Режим очікування – це стан електроприладу, коли він не працює активно, але залишається підключеним до електромережі та споживає певну кількіст ь енергії.

Багато людей здивовані, дізнавшись, скільки енергії "з'їдає" режим очікування. За даними Міністерства енергетики США, він може складати 5 – 10% від загального споживання електроенергії у домогосподарстві.

Вимикайте світло, коли виходите з кімнати / Фото Pexels

Як оптимізувати енергоспоживання в режимі очікування:

Відключайте пристрої, якими не користуєтесь:

Телевізори та приставки у гостьових кімнатах.

Медіаплеєри (радіо, CD-плеєри).

Зарядні пристрої після від'єднання гаджетів.

Старі телефони, застарілі медіаплеєри, декоративні лампи.

Використовуйте прості автоматизації:

Підключайте пристрої через подовжувачі з вимикачем, щоб одним рухом вимикати кілька приладів.

Використовуйте таймери або розумні розетки, щоб автоматично відключати живлення у певний час (наприклад, телевізор тільки ввечері або у вихідні).

Інвестиції для довгострокової економії:

Розумний термостат підтримує комфорт і мінімізує споживання енергії.

LED-лампи використовують значно менше енергії, ніж лампи розжарювання.

Що варто купити завчасно, аби не зіштовхнутися з дефіцитом під час блекауту?

Майбутня зима може стати важкою для українців через можливі аварійні відключення світла. Щоб бути готовими, варто заздалегідь запастися необхідними пристроями. Йдеться павербанки, ліхтарі, батарейки, газові пальники, термобілизна та теплі речі. Це допоможе уникнути дефіциту та знайти потрібні моделі без паніки.