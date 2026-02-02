Мороз уничтожает без сожаления: какие 5 вещей зимой лучше немедленно забрать с улицы

Сильные морозы, которые в последнее время накрыли Украину, могут нанести серьезный вред вещам, которые в теплое время года без проблем хранились во дворе, на балконе или террасе. Низкие температуры, влага и перепады погоды способны испортить даже прочные на вид предметы.

Именно поэтому на зиму многие уличные вещи стоит перенести в гараж, сарай или хотя бы надежно накрыть водонепроницаемыми материалами, передает Southern Living.

Какие вещи точно не стоит оставлять на улице зимой?

Краски, удобрения, гербициды, средства для бассейнов

Вся эта "химия" чувствительны к низким температурам. Они могут замерзать, расслаиваться или терять свои свойства. Краска после мороза меняет текстуру, жидкости становятся непригодными, а гранулированные средства слипаются от влаги. Зимой такие продукты следует хранить в сухом и прохладном помещении.

Фонари и удлинители

Мороз негативно влияет и на кабели. На холоде провода становятся хрупкими и быстрее выходят из строя. Кроме того, использование удлинителей, предназначенных для помещений, на улице повышает риск короткого замыкания или пожара из-за влаги и температурных колебаний.

Садовые шланги

Даже если шланг отсоединен от крана, внутри него может оставаться вода. Во время замерзания она расширяется и повреждает материал. Мороз делает шланг жестким и хрупким, из-за чего весной могут появиться трещины и протечки.



Садовые шланги не стоит оставлять на улице / Фото Unsplash

Электроника

Times of India добавляет, что особую опасность зимой составляет электроника, которую часто оставляют на открытых террасах: колонки, телевизоры, декоративное освещение, портативные вентиляторы или обогреватели. Хранение в тепле значительно продлевает срок их службы и уменьшает риск конденсации и внутренних повреждений.

Садовые горшки

Глиняные и тонкие пластиковые горшки легко трескаются на морозе. Перед зимой их следует хорошо очистить от грунта и убрать в гараж, подвал или сарай. Если такой возможности нет – хотя бы поставить под накрытую террасу.

Что все же можно оставлять на улице?

Некоторые вещи можно хранить на улице, если правильно подготовить их к зиме.

Грили можно оставлять на улице при условии использования специальных чехлов. Бочки для дождевой воды перед морозами нужно полностью опорожнить, перевернуть вверх дном и накрыть. Отдельные уличные игрушки обычно хорошо переносят холод, однако дополнительная защита им также не помешает.

Чем можно посыпать дорожку возле дома?

Кофейная гуща, кошачий наполнитель и пепел могут быть эффективными природными средствами могут быть эффективными природными средствами для борьбы со скользкими дорожками зимой. Эти средства не вредят окружающей среде и растениям, в отличие от соли и песка, которые могут повредить почву и растительность.