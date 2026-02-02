Саме тому на зиму багато вуличних речей варто перенести до гаража, сараю або хоча б надійно накрити водонепроникними матеріалами, передає Southern Living.
Які речі точно не варто залишати надворі взимку?
- Фарби, добрива, гербіциди, засоби для басейнів
Вся ця "хімія" чутливі до низьких температур. Вони можуть замерзати, розшаровуватися або втрачати свої властивості. Фарба після морозу змінює текстуру, рідини стають непридатними, а гранульовані засоби злипаються від вологи. Взимку такі продукти слід зберігати в сухому та прохолодному приміщенні.
- Ліхтарі та подовжувачі
Мороз негативно впливає і на кабелі. На холоді дроти стають крихкими та швидше виходять з ладу. Крім того, використання подовжувачів, призначених для приміщень, на вулиці підвищує ризик короткого замикання або пожежі через вологу та температурні коливання.
- Садові шланги
Навіть якщо шланг від'єднаний від крана, всередині нього може залишатися вода. Під час замерзання вона розширюється й пошкоджує матеріал. Мороз робить шланг жорстким і крихким, через що навесні можуть з'явитися тріщини та протікання.
Садові шланги не варто залишати на вулиці / Фото Unsplash
- Електроніка
Times of India додає, що особливу небезпеку взимку становить електроніка, яку часто залишають на відкритих терасах: колонки, телевізори, декоративне освітлення, портативні вентилятори чи обігрівачі. Зберігання в теплі значно подовжує термін їхньої служби та зменшує ризик конденсації й внутрішніх пошкоджень.
- Садові горщики
Глиняні та тонкі пластикові горщики легко тріскаються на морозі. Перед зимою їх варто добре очистити від ґрунту та прибрати до гаража, підвалу чи сараю. Якщо такої можливості немає – хоча б поставити під накриту терасу.
Що все ж можна залишати надворі?
Деякі речі можна зберігати на вулиці, якщо правильно підготувати їх до зими.
- Грилі можна залишати надворі за умови використання спеціальних чохлів.
- Бочки для дощової води перед морозами потрібно повністю спорожнити, перевернути догори дном і накрити.
- Окремі вуличні іграшки зазвичай добре переносять холод, однак додатковий захист їм також не завадить.
Чим можна посипати доріжку біля дому?
Кавова гуща, котячий наповнювач і попіл можуть бути ефективними природними засобами для боротьби зі слизькими доріжками взимку. Ці засоби не шкодять навколишньому середовищу та рослинам, на відміну від солі та піску, які можуть пошкодити ґрунт і рослинність.