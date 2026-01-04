Какими будут гостиные в 2026 году: дизайнеры назвали 6 ключевых трендов
- В 2026 году в интерьерах гостиных популярными станут спокойные природные цвета, насыщенные темные оттенки, кофейные столики с плиткой, мебель с мягкими формами, игровые столы и ностальгический декор.
- Дизайнеры прогнозируют отход от холодных нейтральных цветов и строгих линий в пользу большего цвета, уюта и личных деталей в интерьерах гостиных.
В 2026 году в интерьерах гостиных на задний план отходят холодные нейтральные цвета и строгие линии. Вместо этого появляется больше цвета, уюта и личных деталей.
Какие тренды в дизайне гостиной выйдут на первый план в 2026 году, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.
Смотрите также Строитель назвал 3 роковые ошибки при выборе плитки для ванной
Какие гостиные будут модными в 2026 году?
Спокойные природные цвета
В этом году в моде – приглушенный зеленый, синий, охра и теплый коричневый. Они добавляют глубины и уюта, но не перегружают пространство.
Насыщенные темные оттенки
Глубокие зеленые, синие и бордовые цвета делают комнату более камерной и выразительной. Их сочетают с теплыми нейтральными тканями.
Насыщенные оттенки будут играть важную роль в дизайне гостиных в 2026 году / Фото Werner Straube
Кофейные столики с плиткой
Один из трендов для гостиной – кофейные столики с плиточной столешницей. Плитка добавляет многослойности цвета и текстуры, делая большие кофейные столики интересными.
Мебель с мягкими формами
В моде диваны и кресла с закругленными краями, что имеют мягкий вид и напоминают артобъекты.
Все больше людей тяготеют к изделиям с закругленными краями / Фото John Gruen
Игровые столы
Настольные игры снова популярны, поэтому в больших гостиных появляются столы для карт, маджонга или пазлов.
Личный и ностальгический декор
Вещи из путешествий, любимые цвета, смешанные узоры – интерьер гостиной в 2026 году должен отражать характер владельцев.
Винтаж и антиквариат будут оставаться популярными в 2026 году / Фото Ed Gohlich
Издание Matrha Stewart называет другие особенности дизайна гостиных в новом году. Среди них:
- Мебель из темного дерева. Темные породы и отделки снова популярны. Они прекрасно сочетаются со смелым, насыщенным интерьером.
- Большие пуфы вместо журнальных столиков. Пуф ломает привычный образ столика, добавляет мягкой текстуры в центр комнаты и позволяет гибче организовать места для сидения.
- Встроенные детали. Столярные работы, деревянные панели, готовые каминные порталы, ниши в стенах – именно эти детали придают дому характер.
- Уютные планировки для общения. Дом создан для жизни и общения, а приглашение друзей и семьи наполняет пространство теплом. В 2026 году этому будут уделять еще больше внимания. В частности, будут выбирать планировки с мебелью, расположенными лицом друг к другу – это способствует живому общению и близости.
- Сочетание различной мебели. Современный диван вполне может стоять рядом с классическим креслом. Так пространство приобретает характер и контраст.
Какие худшие цвета краски для гостиной?
- Дизайнеры не рекомендуют использовать в гостиной серый, белый, лимонно-желтый, оранжевый и яркие неоновые цвета из-за их влияния на атмосферу пространства.
- Эксперты советуют выбирать теплые нейтральные или насыщенные оттенки, такие как кремово-бежевый, теплые синие и зеленые, карамельные коричневые и тому подобное.