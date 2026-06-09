Летом это критично: какая температура должна быть в холодильнике, чтобы еда не портилась
В жаркое время года даже холодильник не всегда спасает продукты от быстрой порчи. Причина может быть не только в жаре, но и в неправильно выставленной температуре. Эксперты отмечают: летом стоит внимательнее следить за настройками бытовой техники, ведь от этого зависит не только свежесть продуктов, но и безопасность их потребления.
Об оптимальной температуре для холодильника и морозильной камеры рассказала в тиктоке новозеландская блогерша Кейт Фенвик, которая специализируется на домашнем хозяйстве.
Смотрите также Кухня Кэмерон Диас похожа на ценную копилку благодаря цвету шкафов
Какой должна быть температура в холодильнике?
По словам Кейт Фенвик, для большинства холодильников рекомендованной является температура от +2 до +5 градусов. Именно такой режим помогает замедлить размножение бактерий и сохранить продукты свежими как можно дольше. В то же время температура в морозильной камере должна составлять около -18 градусов.
Что меняется летом?
В летние месяцы холодильник работает с большей нагрузкой из-за высокой температуры воздуха и чаще открывания дверцы. Именно поэтому специалисты советуют в жару немного снижать температуру внутри прибора.
Лучше поддерживать температуру немного ниже в течение летних месяцев, примерно на 2 – 3 градуса,
– объяснила Кейт Фенвик.
Однако важно не переусердствовать. Слишком низкая температура может привести к замерзанию некоторых продуктов, особенно овощей, фруктов и молочных изделий.
Какой должна быть температура в холодильнике летом / Фото Unsplash
На что еще стоит обратить внимание?
Эксперт также рекомендует регулярно проверять состояние уплотнителей на дверце холодильника. Если они потеряли герметичность, холодный воздух будет выходить наружу, а температура внутри будет нестабильной. Из-за этого холодильник будет работать интенсивнее, потреблять больше электроэнергии, а продукты могут портиться быстрее.
Кроме того, не стоит ставить в холодильник горячие блюда сразу после приготовления. Это повышает температуру внутри камеры и создает дополнительную нагрузку на технику.
Как понять, что температура неправильная?
О проблемах могут свидетельствовать несколько признаков:
- продукты портятся быстрее, чем обычно;
- на стенках холодильника появляется чрезмерный конденсат;
- молочные продукты имеют более короткий срок хранения;
- морозильная камера образует много льда.
Если вы сомневаетесь в правильности настроек, стоит воспользоваться специальным термометром для холодильников. Это поможет убедиться, что температура соответствует рекомендованным показателям.