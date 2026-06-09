Про оптимальну температуру для холодильника та морозильної камери розповіла у тіктоці новозеландська блогерка Кейт Фенвік, яка спеціалізується на домашньому господарстві.

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Якою має бути температура в холодильнику?

За словами Кейт Фенвік, для більшості холодильників рекомендованою є температура від +2 до +5 градусів. Саме такий режим допомагає сповільнити розмноження бактерій та зберегти продукти свіжими якомога довше. Водночас температура в морозильній камері має становити близько -18 градусів.

Що змінюється влітку?

У літні місяці холодильник працює з більшим навантаженням через високу температуру повітря та частіше відкривання дверцят. Саме тому фахівці радять у спеку трохи знижувати температуру всередині приладу.

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Краще підтримувати температуру трохи нижчою протягом літніх місяців, приблизно на 2 – 3 градуси,

– пояснила Кейт Фенвік.

Однак важливо не перестаратися. Надто низька температура може призвести до замерзання деяких продуктів, особливо овочів, фруктів та молочних виробів.



Якою має бути температура в холодильнику влітку / Фото Unsplash

На що ще варто звернути увагу?

Експертка також рекомендує регулярно перевіряти стан ущільнювачів на дверцятах холодильника. Якщо вони втратили герметичність, холодне повітря виходитиме назовні, а температура всередині буде нестабільною. Через це холодильник працюватиме інтенсивніше, споживатиме більше електроенергії, а продукти можуть псуватися швидше.

Крім того, не варто ставити до холодильника гарячі страви одразу після приготування. Це підвищує температуру всередині камери та створює додаткове навантаження на техніку.

Як зрозуміти, що температура неправильна?

Про проблеми можуть свідчити кілька ознак:

продукти псуються швидше, ніж зазвичай;

на стінках холодильника з'являється надмірний конденсат;

молочні продукти мають коротший термін зберігання;

морозильна камера утворює багато льоду.

Якщо ви сумніваєтеся у правильності налаштувань, варто скористатися спеціальним термометром для холодильників. Це допоможе переконатися, що температура відповідає рекомендованим показникам.