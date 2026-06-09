Об оптимальной температуре для холодильника и морозильной камеры рассказала в тиктоке новозеландская блогерша Кейт Фенвик, которая специализируется на домашнем хозяйстве.

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Какой должна быть температура в холодильнике?

По словам Кейт Фенвик, для большинства холодильников рекомендованной является температура от +2 до +5 градусов. Именно такой режим помогает замедлить размножение бактерий и сохранить продукты свежими как можно дольше. В то же время температура в морозильной камере должна составлять около -18 градусов.

Что меняется летом?

В летние месяцы холодильник работает с большей нагрузкой из-за высокой температуры воздуха и чаще открывания дверцы. Именно поэтому специалисты советуют в жару немного снижать температуру внутри прибора.

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Лучше поддерживать температуру немного ниже в течение летних месяцев, примерно на 2 – 3 градуса,

– объяснила Кейт Фенвик.

Однако важно не переусердствовать. Слишком низкая температура может привести к замерзанию некоторых продуктов, особенно овощей, фруктов и молочных изделий.



Какой должна быть температура в холодильнике летом / Фото Unsplash

На что еще стоит обратить внимание?

Эксперт также рекомендует регулярно проверять состояние уплотнителей на дверце холодильника. Если они потеряли герметичность, холодный воздух будет выходить наружу, а температура внутри будет нестабильной. Из-за этого холодильник будет работать интенсивнее, потреблять больше электроэнергии, а продукты могут портиться быстрее.

Кроме того, не стоит ставить в холодильник горячие блюда сразу после приготовления. Это повышает температуру внутри камеры и создает дополнительную нагрузку на технику.

Как понять, что температура неправильная?

О проблемах могут свидетельствовать несколько признаков:

продукты портятся быстрее, чем обычно;

на стенках холодильника появляется чрезмерный конденсат;

молочные продукты имеют более короткий срок хранения;

морозильная камера образует много льда.

Если вы сомневаетесь в правильности настроек, стоит воспользоваться специальным термометром для холодильников. Это поможет убедиться, что температура соответствует рекомендованным показателям.