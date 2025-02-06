Высокий или низкий: какая идеальная высота потолка для гармоничного пространства

Высота потолка в доме, и неважно, говорится о квартире или доме, это не только о технических параметрах. Высота потолка – это ключевой фактор, который влияет на общую атмосферу комнаты.

Интересно, что в разных странах мира стандартная высота потолка отличается. Какая высота лучшая для создания гармоничного пространства – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Как высота потолка влияет на ощущение пространства

Многие люди считают, что высота потолка не имеет столь важной роли в комнате. Однако в гостиной с высокими потолками сразу воздух становится легче, а даже комната небольшой площади кажется просторнее.

Комнаты с высокими потолками кажется изысканными, элегантными, а пространство позволяет экспериментировать с люстрами или гардинами. Кроме того, высокие потолки также дарят возможность установить большие окна, возможно – панорамные. Тогда комната будет наполнена естественным светом.

Впрочем, есть и обратная сторона. Высокие потолки могут создать ощущение пустоты или холодности в доме. Поэтому важно сохранять баланс и не спешить с планированием комнат.

Низкие потолки создают ощущение замкнутого пространства, и более того – даже могут вызвать клаустрофобию. Но вместе с тем – комнаты с низкими потолками могут казаться более уютными.



Как высота потолка влияет на пространство / Фото Unsplash, Francesca Tosolini

Какая идеальная высота потолка

В разных странах стандартная высота потолка в домах отличается. Причиной этого являются климатические условия и культурные традиции. К примеру, в США минимальная высота потолка достигает 2,43 метра, а стандартная – 2,7 метра и выше.

В Украине стандартным является потолок около 2,5 – 2,7 метра. Именно такая высота является стандартом для многоквартирных домов.

Интересно, что в Европе потолки ниже. К примеру, в Германии самым распространенным является вариант с высотой 2,55 метра, хотя могут встречаться и нестандартные дома с высокими потолками в 3,2 метра, или же слишком низкими.

Как обыграть пространство с высокими потолками

Главное преимущество высоких потолков не только в открытом пространстве, но и возможности для воплощения нестандартных дизайнерских решений. Изысканные шторы, люстры или даже лепнина на потолке дополнят пространство и сделают его изысканным. Кроме того, высокие потолки дарят возможности создать многоуровневое освещение или добавить второй этаж для хранения вещей.

Несмотря на все преимущества, высокий потолок имеет и недостатки. Это увеличение счетов за отопление, ведь высокие потолки – большая площадь, которую нужно обогревать. Также могут возникнуть проблемы с простыми задачами вроде заменить лампочку или снять шторы.



Зачем красить стены и потолок в один цвет / Фото Unsplash, Spacejoy

Что делать, если в доме низкие потолки

Низкие потолки могут давить на жителей, но их можно выгодно обыграть. Обои в полоску создадут видимость высоты, а зеркала будут отражать свет и делать комнату светлее. Меньше мебели и больше света – золотое правило для комнат, где низкие потолки.

Кроме того, стены и потолок можно покрасить в один цвет, что сделает стены и потолок однородной поверхностью, которая не будет акцентировать на высоте.