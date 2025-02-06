Цікаво, що у різних країнах світу стандартна висота стелі відрізняється. Яка висота найкраща для створення гармонійного простору – розповідає 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Як висота стелі вливає на відчуття простору

Багато людей вважає, що висота стелі не має настільки важливої ролі у кімнаті. Однак у вітальні з високими стелями відразу повітря стає легшим, а навіть кімната невеликої площі здається просторішою.

Кімнати з високими стелями здається вишуканішими, елегантнішими, а простір дозволяє експерементувати з люстрами чи гардинами. Крім того, високі стелі також дарують можливість встановити великі вікна, можливо – панорамні. Тоді кімната буде наповнена природним світлом.

Втім, є й зворотня сторона. Високі стелі можуть створити відчуття порожнечі чи холодності у домі. Тому важливо зберігати баланс та не поспішати з плануванням кімнат.

Низькі стелі створюють відчуття замкненого простору, й ба більше – навіть можуть викликати клаустрофобію. Але разом з тим – кімнати з низькими стелями можуть здаватися більш затишними.



Як висота стелі впливає на простір / Фото Unsplash, Francesca Tosolini

Яка ідеальна висота стелі

У різних країнах стандартна висота стелі у будинках відрізняється. Причиною цього є кліматичні умови та культурні традиції. До прикладу, у США мінімальна висота стелі сягає 2,43 метра, а стандартна – 2,7 метра та вище.

В Україні стандартною є стеля близько 2,5 – 2,7 метра. Саме така висота є стандартом для багатоквартирних будинків.

Цікаво, що у Європі стелі нижчі. До прикладу, у Німеччині найпоширенішим є варіант з висотою 2,55 метри, хоча можуть зустрічатися й нестандартні будинки з високими стелями у 3,2 метра, або ж занизькими.

Як обіграти простір з високими стелями

Головна перевага високих стель не лише у відкритому просторі, а й можливості для втілення нестандартних дизайнерських рішень. Вишукані штори, люстри чи навіть ліпнина на стелі доповнять простір та зроблять його вишуканим. Крім того, високі стелі дарують можливості створити багаторівневе освітлення чи додати другий поверх для зберігання речей.

Попри всі переваги, висока стеля має й недоліки. Це збільшення рахунків за опалення, адже високі стелі – більша площа, яку потрібно обігрівати. Також можуть виникнути проблеми з простими завданнями на кшталт замінити лампочку чи зняти штори.



Навіщо фарбувати стіни та стелю в один колір / Фото Unsplash, Spacejoy

Що робити, якщо в домі низькі стелі

Низькі стелі можуть тиснути на мешканців, але їх можна вигідно обіграти. Шпалери у смужку створять видимість висоти, а дзеркала відбиватимуть світла й робитимуть кімнату світлішою. Менше меблів і більше світла – золоте правило для кімнат, де низькі стелі.

Крім того, стіни та стелю можна пофарбувати в один колір, що зробить стіни та стелю однорідною поверхнею, яка не акцентуватиме на висоті.