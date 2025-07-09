Какой гравий выбрать для ландшафтного дизайна: сравнение популярных вариантов
- Гравий для ландшафтного дизайна варьируется по типам, форме, цвету и текстуре, влияя на внешний вид и функциональность участка.
- Популярные варианты включают гороховый гравий, речной камень, мраморную крошку, вулканическую лаву и сланцевую крошку, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Обустройство двора дело не из дешевых, а выбор гравия для ландшафтного дизайна может повлиять не только на внешний вид, но и на удобство пользования пространством, дренаж и даже комфорт передвижения.
И хотя, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, на первый взгляд кажется, что гравий – это просто камни, на самом деле существует множество его типов с разной формой, весом, цветом и текстурой. О самых популярных видах гравия, их преимущества и недостатки, рассказываем далее.
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Гороховый гравий
Это мелкие округлые камешки размером 0,3 – 1 сантиметр, которые отлично смотрятся на дорожках, подъездах или вокруг растений.
Такой гравий хорошо пропускает воду, стоит недорого, бывает разных цветов, но легко сдвигается, может быть неудобным для хождения босиком и не удерживает сорняки без барьера.
Речной камень
Гладкие округлые камни разного размера, добытые из рек. Идеально для оформления водоемов, бордюров или декоративных зон.
Он выглядит естественно, не разлетается, бывает в большом размере, но сорняки через него также могут прорастать.
Мраморная крошка
Декоративный белый, серый или серебристый камень, что придает пространству средиземноморской эстетики. Имеет размер 1,5 – 7 сантиметров.
Он имеет эффектный вид, долго сохраняется, тяжелый, поэтому не разлетается. Однако этот гравий является достаточно дорогим и требует регулярного ухода.
Вулканическая лава
Темно-красная или черная пористая порода с грубой текстурой. Часто используется как декоративное покрытие в клумбах, возле водостоков.
Она имеет яркий вид, легкий материал, хороший дренаж, но эта лава непригодна для хождения, может царапать ноги или лапы животных.
Сланцевая крошка
Плоский камень темно-серого цвета, доступен в разных размерах. Подходит для дорожек, альпинариев, цветников и даже горшков.
Такое покрытие удобное для хождения, сохраняет влагу в почве, долговечное. Однако иногда его трудно найти, а сам камень немного дороже других вариантов.
Кстати, гравий модно использовать не только для эстетики, но и применять в ландшафтном дизайне для лучшего дренажа.