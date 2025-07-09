І хоча, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, на перший погляд здається, що гравій – це просто камінці, насправді існує безліч його типів із різною формою, вагою, кольором та текстурою. Про найпопулярніші види гравію, їх переваги та недоліки, розповідаємо далі.

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Гороховий гравій

Це дрібні округлі камінці розміром 0,3 – 1 сантиметр, які відмінно виглядають на доріжках, під'їздах або навколо рослин.

Такий гравій добре пропускає воду, коштує недорого, буває різних кольорів, але легко зсувається, може бути незручним для ходіння босоніж та не утримує бур’яни без бар’єра.

Річковий камінь

Гладке округле каміння різного розміру, добуте з річок. Ідеальне для оформлення водойм, бордюрів або декоративних зон.

Воно виглядає природно, не розлітається, буває у великому розмірі, але бур’яни через нього також можуть проростати.

Різний гравій підходить для різних потреб / Фото Freepik

Мармурова крихта

Декоративний білий, сірий або сріблястий камінь, що додає простору середземноморської естетики. Має розмір 1,5 – 7 сантиметрів.

Він має ефектний вигляд, довго зберігається, важкий, тож не розлітається. Однак цей гравій є достатньо дорогим та потребує регулярного догляду.

Вулканічна лава

Темно-червона або чорна пориста порода з грубою текстурою. Часто використовується як декоративне покриття в клумбах, біля водостоків.

Вона має яскравий вигляд, легкий матеріал, добрий дренаж, але ця лава непридатна для ходіння, може дряпати ноги або лапи тварин.

Сланцева крихта

Плоский камінь темно-сірого кольору, доступний у різних розмірах. Підходить для доріжок, альпінаріїв, квітників і навіть горщиків.

Таке покриття зручне для ходіння, зберігає вологу в ґрунті, довговічне. Проте іноді його важко знайти, а сам камінь є трохи дорожчим за інші варіанти.

До речі, гравій модна використовувати не тільки для естетики, а й застосовувати у ландшафтному дизайні для кращого дренажу.