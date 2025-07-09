И хотя, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, на первый взгляд кажется, что гравий – это просто камни, на самом деле существует множество его типов с разной формой, весом, цветом и текстурой. О самых популярных видах гравия, их преимущества и недостатки, рассказываем далее.

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Гороховый гравий

Это мелкие округлые камешки размером 0,3 – 1 сантиметр, которые отлично смотрятся на дорожках, подъездах или вокруг растений.

Такой гравий хорошо пропускает воду, стоит недорого, бывает разных цветов, но легко сдвигается, может быть неудобным для хождения босиком и не удерживает сорняки без барьера.

Речной камень

Гладкие округлые камни разного размера, добытые из рек. Идеально для оформления водоемов, бордюров или декоративных зон.

Он выглядит естественно, не разлетается, бывает в большом размере, но сорняки через него также могут прорастать.

Разный гравий подходит для различных нужд / Фото Freepik

Мраморная крошка

Декоративный белый, серый или серебристый камень, что придает пространству средиземноморской эстетики. Имеет размер 1,5 – 7 сантиметров.

Он имеет эффектный вид, долго сохраняется, тяжелый, поэтому не разлетается. Однако этот гравий является достаточно дорогим и требует регулярного ухода.

Вулканическая лава

Темно-красная или черная пористая порода с грубой текстурой. Часто используется как декоративное покрытие в клумбах, возле водостоков.

Она имеет яркий вид, легкий материал, хороший дренаж, но эта лава непригодна для хождения, может царапать ноги или лапы животных.

Сланцевая крошка

Плоский камень темно-серого цвета, доступен в разных размерах. Подходит для дорожек, альпинариев, цветников и даже горшков.

Такое покрытие удобное для хождения, сохраняет влагу в почве, долговечное. Однако иногда его трудно найти, а сам камень немного дороже других вариантов.

Кстати, гравий модно использовать не только для эстетики, но и применять в ландшафтном дизайне для лучшего дренажа.