Не дерево и не бетон: материал для крыльца, который сразу делает дом дороже на вид
- Натуральный камень повышает визуальную ценность дома, создавая уютное и гармоничное пространство.
- Выбор камня зависит от стиля и климата.
Крыльцо – это первое, что видят гости и соседи, поэтому именно оно задает настроение всему дому. И дело не только в креслах или растениях, но и в самом покрытии.
Обычно это дерево или бетон, но есть вариант, который сразу поднимает уровень дизайна. И это натуральный камень. Об этом пишет House Digest.
Почему камень поднимает "цену" дома?
Натуральный камень имеет естественную текстуру и "дорогой" вид. Он делает пространство более уютным и гармоничным, и создает впечатление будто дом плавно переходит в природу.
Также камень очень прочный и служит годами, выдерживая дождь, снег и постоянную нагрузку.
Какой камень выбрать:
- Плитняк имеет природные, неровные формы. Максимально натуральный на вид и идеально подходит для уютного "деревенского" стиля.
- Песчаник имеет более ровные плиты, которые создают более аккуратный и современный вид.
- Гранит очень прочный и почти не нуждается в уходе, подходит для любого стиля.
- Голубой камень – красивый вариант с холодным оттенком, хорошо переносит морозы.
Чтобы добавить еще больше стиля, камень можно выложить узором, например "елочкой".
Перед выбором важно учесть климат. В регионах с морозами лучше брать камень, который не трескается от перепадов температур. Также стоит подумать об уходе – некоторые варианты требуют больше внимания, другие почти не требуют обслуживания.
Натуральный камень делает крыльцо более стильным, прочным и "дорогим" на вид без сложного ремонта. Иногда именно покрытие под ногами полностью меняет вид всего дома.
Натуральный камень – популярный выбор для крыльца / Фото Pinterest
6 трендов крылец в 2026 году, которые будут стильным еще долгие годы
Сегодня крыльцо – это уже не просто вход в дом, а полноценная зона отдыха. Дизайнеры советуют делать его удобным, уютным и продуманным, чтобы им хотелось пользоваться весь сезон. Об этом пишет Better Homes and gardens.
Многофункциональное пространство
Вместо одного "пустого" крыльца сейчас делают несколько зон: место для отдыха, обеденную зону или уголок с растениями. Такой подход делает пространство более удобным и живым, как в комнате внутри дома.
Крыльцо на несколько сезонов
Современные крыльца используют не только летом. Добавляют обогреватели, вентиляторы, навесы и раздвижные экраны, чтобы комфортно было весной и осенью.
Уютная мебель
На крыльце все больше используют мягкую и комфортную мебель – как в гостиной. Популярный вариант – ротанг и плетеные кресла с подушками. Они создают домашний уют.
Спокойные натуральные цвета
Вместо холодного серого выбирают теплые природные оттенки: коричневый, бежевый, темно-зеленый или графитовый. Они хорошо сочетаются с фасадом дома.
Контрастные входные двери
Тренд – темные двери, особенно черные или темно-серые. Они делают вход более выразительным и придают дому современный вид. Это простой способ обновить фасад без большого ремонта.
Удобство для всех
Современное крыльцо должно быть комфортным для всех – детей, пожилых людей и гостей. Поэтому делают ровные поверхности, широкие проходы и удобные переходы без порогов. Вывод
Можно ли оставлять на ночь ключ в двери?
Есть распространенное мнение, что если оставить ключ на ночь в замке, воры не смогут его взломать. Однако на самом деле это не так.
Ключ в замке не придаст больше безопасности. Наоборот, в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, ключ в замке может помешать быстрому доступу спасателей в помещение.