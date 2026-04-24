Не дерево и не бетон: материал для крыльца, который сразу делает дом дороже на вид

Крыльцо – это первое, что видят гости и соседи, поэтому именно оно задает настроение всему дому. И дело не только в креслах или растениях, но и в самом покрытии.

Обычно это дерево или бетон, но есть вариант, который сразу поднимает уровень дизайна. И это натуральный камень. Об этом пишет House Digest.

Почему камень поднимает "цену" дома?

Натуральный камень имеет естественную текстуру и "дорогой" вид. Он делает пространство более уютным и гармоничным, и создает впечатление будто дом плавно переходит в природу.

Также камень очень прочный и служит годами, выдерживая дождь, снег и постоянную нагрузку.

Какой камень выбрать:

Плитняк имеет природные, неровные формы. Максимально натуральный на вид и идеально подходит для уютного "деревенского" стиля.

Песчаник имеет более ровные плиты, которые создают более аккуратный и современный вид.

Гранит очень прочный и почти не нуждается в уходе, подходит для любого стиля.

Голубой камень – красивый вариант с холодным оттенком, хорошо переносит морозы.

Чтобы добавить еще больше стиля, камень можно выложить узором, например "елочкой".

Перед выбором важно учесть климат. В регионах с морозами лучше брать камень, который не трескается от перепадов температур. Также стоит подумать об уходе – некоторые варианты требуют больше внимания, другие почти не требуют обслуживания.

Натуральный камень делает крыльцо более стильным, прочным и "дорогим" на вид без сложного ремонта. Иногда именно покрытие под ногами полностью меняет вид всего дома.

Натуральный камень – популярный выбор для крыльца / Фото Pinterest

6 трендов крылец в 2026 году, которые будут стильным еще долгие годы

Сегодня крыльцо – это уже не просто вход в дом, а полноценная зона отдыха. Дизайнеры советуют делать его удобным, уютным и продуманным, чтобы им хотелось пользоваться весь сезон. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Многофункциональное пространство

Вместо одного "пустого" крыльца сейчас делают несколько зон: место для отдыха, обеденную зону или уголок с растениями. Такой подход делает пространство более удобным и живым, как в комнате внутри дома.

Крыльцо на несколько сезонов

Современные крыльца используют не только летом. Добавляют обогреватели, вентиляторы, навесы и раздвижные экраны, чтобы комфортно было весной и осенью.

Уютная мебель

На крыльце все больше используют мягкую и комфортную мебель – как в гостиной. Популярный вариант – ротанг и плетеные кресла с подушками. Они создают домашний уют.

Спокойные натуральные цвета

Вместо холодного серого выбирают теплые природные оттенки: коричневый, бежевый, темно-зеленый или графитовый. Они хорошо сочетаются с фасадом дома.

Контрастные входные двери

Тренд – темные двери, особенно черные или темно-серые. Они делают вход более выразительным и придают дому современный вид. Это простой способ обновить фасад без большого ремонта.

Удобство для всех

Современное крыльцо должно быть комфортным для всех – детей, пожилых людей и гостей. Поэтому делают ровные поверхности, широкие проходы и удобные переходы без порогов.

