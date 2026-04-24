Зазвичай це дерево або бетон, але є варіант, який одразу піднімає рівень дизайну. І це натуральний камінь. Про це пише House Digest.

Чому камінь піднімає "ціну" будинку?

Натуральний камінь має природну текстуру й "дорогий" вигляд. Він робить простір більш затишним і гармонійним, і створює враження ніби будинок плавно переходить у природу.

Також камінь дуже міцний і служить роками, витримуючи дощ, сніг і постійне навантаження.

Який камінь обрати:

Плитняк має природні, нерівні форми. Максимально натуральний на вигляд й ідеально підходить для затишного "сільського" стилю.

Пісковик має рівніші плити, які створюють більш акуратний і сучасний вигляд.

Граніт дуже міцний і майже не потребує догляду, підходить для будь-якого стилю.

Блакитний камінь – красивий варіант із холодним відтінком, добре переносить морози.

Щоб додати ще більше стилю, камінь можна викласти візерунком, наприклад "ялинкою".

Перед вибором важливо врахувати клімат. У регіонах із морозами краще брати камінь, який не тріскається від перепадів температур. Також варто подумати про догляд – деякі варіанти потребують більше уваги, інші майже не потребують обслуговування.

Натуральний камінь робить ґанок більш стильним, міцним і "дорогим" на вигляд без складного ремонту. Іноді саме покриття під ногами повністю змінює вигляд усього будинку.

Натуральний камінь – популярний вибір для ґанку / Фото Pinterest

6 трендів ґанків у 2026 році, які будуть стильним ще довгі роки

Сьогодні ґанок – це вже не просто вхід у дім, а повноцінна зона відпочинку. Дизайнери радять робити його зручним, затишним і продуманим, щоб ним хотілося користуватися весь сезон. Про це пише Better Homes and gardens.

Багатофункціональний простір

Замість одного "порожнього" ґанку зараз роблять кілька зон: місце для відпочинку, обідню зону або куточок із рослинами. Такий підхід робить простір більш зручним і живим, як у кімнаті всередині дому.

Ґанок на кілька сезонів

Сучасні ґанки використовують не тільки влітку. Додають обігрівачі, вентилятори, навіси та розсувні екрани, щоб комфортно було навесні й восени.

Затишні меблі

На ґанку все більше використовують м'які та комфортні меблі – як у вітальні. Популярний варіант – ротанг і плетені крісла з подушками. Вони створюють домашній затишок.

Спокійні натуральні кольори

Замість холодного сірого обирають теплі природні відтінки: коричневий, бежевий, темно-зелений або графітовий. Вони гарно поєднуються з фасадом будинку.

Контрастні вхідні двері

Тренд – темні двері, особливо чорні або темно-сірі. Вони роблять вхід більш виразним і додають будинку сучасного вигляду. Це простий спосіб оновити фасад без великого ремонту.

Зручність для всіх

Сучасний ґанок має бути комфортним для всіх – дітей, літніх людей і гостей. Тому роблять рівні поверхні, широкі проходи та зручні переходи без порогів.

