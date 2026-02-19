Время прощаться с ламинатом: какой "вечный" материал выбрать для пола в 2026 году

Рынок напольных покрытий быстро меняется. То, что еще недавно считалось практичным и доступным вариантом для ремонта, сегодня постепенно сдает позиции. Классический ламинат дорожает, а его недостатки становятся все заметнее, особенно в условиях активного использования.

Все больше владельцев квартир и домов обращают внимание на кварц-винил – материал, который называют альтернативой нового поколения. Он сочетает привлекательный дизайн с повышенной прочностью и влагостойкостью. Об этом пишет "Радио Трек".

Почему традиционный ламинат теряет популярность?

В свое время ламинат был компромиссом между ценой и эстетикой. Однако с годами проявились его слабые стороны:

чувствительность к влаге;

риск вздутия после контакта с водой;

уязвимость к ударам и перепадам температур;

постепенный рост стоимости.

Быстрее всего износ ламината заметен в кухнях, прихожих и у входа – там покрытие часто теряет опрятный вид уже через несколько лет.

Что такое кварц-винил ?

Кварц-виниловое покрытие – это многослойный пол с добавлением кварца в основу. Именно этот компонент обеспечивает прочность и стабильность, а верхний слой защищает от истирания.

Основные преимущества материала:

полная влагостойкость;

устойчивость к царапинам и нагрузкам;

сохранение формы при изменении температур;

легкий уход без специальных средств;

долговечность даже во влажных зонах.

Благодаря этому кварц-винил укладывают не только в гостиных или спальнях, но и в кухнях и даже ванных комнатах.

Еще один плюс – широкий выбор текстур и оттенков. Покрытие может имитировать: натуральную древесину, камень, бетон, светлые и темные породы дерева.

Кварц-винил может имитировать различные текстуры / Фото из открытых источников

Бесшовная укладка на больших площадях создает ощущение целостного пространства – это особенно актуально для квартир-студий и открытых планировок.

Современный кварц-винил не выделяет вредных веществ, приятный на ощупь и частично поглощает бытовой шум. Его часто используют в детских комнатах и спальнях.

Покрытие совместимо с системами теплого пола, что делает его удобным решением для энергоэффективного жилья

Итак, кварц-винил сочетает в себе сразу несколько характеристик: долговечность, эстетику, универсальность и простоту монтажа. Именно поэтому этот материал все чаще выбирают вместо ламината или линолеума.

Какие 4 тренда пола станут главными в 2026 году?

Пол может полностью изменить вид дома. Но дизайнер Эрика Дейл советует: выбирайте не то, что модное сейчас, а то, что действительно нравится вам. Качественное покрытие служит десятилетиями, поэтому лучше сделать один раз и правильно. Об этом пишет House Digest.

Вот что будет в тренде в 2026 году:

Натуральные материалы

В моде дерево, корок, мрамор, травертин – все, что имеет природное происхождение. Такие полы добавляют тепла и дорогие на вид.

Экологические решения

Популярность имеют бамбук, переработанная древесина, плитка из вторичного сырья, натуральный линолеум. Люди все чаще учитывают экологичность и выбирают материалы с меньшим воздействием на окружающую среду.

Теплые оттенки

Холодные серые полы уходят в прошлое. В моде медовые, карамельные, ореховые и глубокие коричневые оттенки. Они делают интерьер более уютным и лучше сочетаются с различными стилями.

Яркие узоры и цвета

Шахматный рисунок, геометрия, мозаика, необычные цвета – пол становится акцентом интерьера.

