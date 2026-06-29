Была популярна еще в 80-х: какой пол стремительно возвращается в современные кухни

1980-е годы стали эпохой смелых дизайнерских решений: владельцы домов экспериментировали с выразительными фактурами, максималистским декором и насыщенными цветами. Некоторые тренды того времени претерпели изменения, но далеко не все выдержали испытание временем

Впрочем, один из трендов тех лет сегодня вновь набирает популярность – цветная плитка с узорами для пола на кухне. Об этом пишет House Digest.

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Почему цветная плитка возвращается в моду?

Все больше людей отказываются от полностью белых кухонь. Они ищут способы придать дому индивидуальность и характер. Именно поэтому пол с выразительным рисунком становится центральным элементом кухни.

Сегодня цветную и узорчатую плитку используют более продуманно и элегантно, чем в 1980-х. Теперь дизайнеры не покрывают яркими геометрическими орнаментами всю кухню.

Вместо этого узоры применяют в качестве акцента и сочетают с лаконичной архитектурой и сдержанной мебелью.

Особенно популярными становятся:

шахматные полы;

покрытия с эффектом терраццо;

каменные узоры в европейском стиле, вдохновленные историческими интерьерами.

Среди цветов востребованы натуральные оттенки:

оливковый и зеленый;

теплый терракотовый;

нежно-голубой;

кремово-белый;

угольно-серый;

приглушенный охристый.

Что касается орнаментов, то дизайнеры советуют обратить внимание на шахматную клетку, сдержанные геометрические мотивы, орнаменты в стиле энкаустики, плитку с эффектом ручной работы.

Такие узоры придают интерьеру глубину и характер, но при этом не навязчивы.

Узорчатая плитка снова появляется на современных кухнях / Фото Pinterest

Эксперты отмечают, что залог стильной кухни – баланс. Если пол имеет яркий узор, он должен оставаться главным акцентом. В таком случае шкафы, столешницы и отделку лучше сделать более сдержанными.

Слишком много выразительных деталей – пестрые обои, яркие столешницы, насыщенные фасады мебели – могут перегрузить пространство.

Специалисты также рекомендуют выбирать натуральные материалы для пола – дерево, камень и фактурный металл. Это поможет создать кухню, которая будет выглядеть целостно и уютно, а также останется актуальной на долгие годы.

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