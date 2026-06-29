Впрочем, один из трендов тех лет сегодня вновь набирает популярность – цветная плитка с узорами для пола на кухне. Об этом пишет House Digest.
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Почему цветная плитка возвращается в моду?
Все больше людей отказываются от полностью белых кухонь. Они ищут способы придать дому индивидуальность и характер. Именно поэтому пол с выразительным рисунком становится центральным элементом кухни.
Сегодня цветную и узорчатую плитку используют более продуманно и элегантно, чем в 1980-х. Теперь дизайнеры не покрывают яркими геометрическими орнаментами всю кухню.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Вместо этого узоры применяют в качестве акцента и сочетают с лаконичной архитектурой и сдержанной мебелью.
Особенно популярными становятся:
- шахматные полы;
- покрытия с эффектом терраццо;
- каменные узоры в европейском стиле, вдохновленные историческими интерьерами.
Среди цветов востребованы натуральные оттенки:
- оливковый и зеленый;
- теплый терракотовый;
- нежно-голубой;
- кремово-белый;
- угольно-серый;
- приглушенный охристый.
Что касается орнаментов, то дизайнеры советуют обратить внимание на шахматную клетку, сдержанные геометрические мотивы, орнаменты в стиле энкаустики, плитку с эффектом ручной работы.
Такие узоры придают интерьеру глубину и характер, но при этом не навязчивы.
Узорчатая плитка снова появляется на современных кухнях / Фото Pinterest
Эксперты отмечают, что залог стильной кухни – баланс. Если пол имеет яркий узор, он должен оставаться главным акцентом. В таком случае шкафы, столешницы и отделку лучше сделать более сдержанными.
Слишком много выразительных деталей – пестрые обои, яркие столешницы, насыщенные фасады мебели – могут перегрузить пространство.
Специалисты также рекомендуют выбирать натуральные материалы для пола – дерево, камень и фактурный металл. Это поможет создать кухню, которая будет выглядеть целостно и уютно, а также останется актуальной на долгие годы.
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