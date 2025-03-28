Трендовый потолок в 2025 году: что сейчас в моде и какой интерьер сделать

Потолок является важным элементом интерьера, который часто недооценивают. Правильно оформленный потолок и удачно подобранный дизайн могут карлинально изменить интерьер.

Так, сейчас в тренде остается именно натяжной потолок. Какой потолок сейчас в моде и какой дизайн выбрать – сообщает 24 Канал.

К теме Какая минимальная высота потолка в доме или квартире для комфортной жизни

Какой потолок трендовый в 2025 году

Как пишет Sahar, натяжной потолок – это как маленькое черное платье, но в мире ремонта. Сейчас такой вариант потолка является самым популярным. Правда, современный натяжной потолок значительно переосмыслили и больше никто не делает декор гипсокартоном. Зато в тренде минимализм с акцентным освещением.

Говоря о натяжных потолках, эксперты отмечают, что основа трендов натяжных потолков 2025 – матовые, глянцевые и сатиновые полотна. Они экологичны и практичны, и именно поэтому не теряют актуальности.

Так, матовые потолки создают эффект натурального потолка и подходят к любому интерьеру, глянцевые добавляют высоты, света и является идеальным вариантом для небольших помещений, а сатиновые – это золотая середина, которая сочетает легкий блеск и элегантную сдержанность.

Современный модный потолок в 2025 году: смотрите фото

Какие цвета потолка в тренде

Традиционно в тренде остается белый цвет. Он подходит к любому интерьеру, сочетается со всеми цветами стен и мебели. В этом году особое место занимают мягкий грязно-белый и теплый белый, которые делают комнату более уютной и стильной.

Также популярными будут природные оттенки. Терракотовый, оливково-зеленый или песочный беж создадут невероятную атмосферу, которая очарует красотой.

Идеи трендового потолка

Как пишет Fixo, важным элементом модного потолка является освещение. Световые линии и встроенные точечные светильники – мастхэв современного дома.

Световые линии на потолке: смотрите видео

Современный натяжной потолок с точечными светильниками: смотрите видео

Также важным элементом являются теневые швы между натяжным потолком и стенами. Они создают дополнительные акценты, и трендовый потолок точно не останется незамеченным.

Трендовые теневые швы на потолке: смотрите фото

Ранее эксперты объяснили, что нужно делать первым во время ремонта – потолок или стены. Специалисты объяснили, что во время ремонта следует придерживаться четкого алгоритма, чтобы не испортить другие работы.