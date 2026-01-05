Опаснее, чем вы думаете: какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В каждом доме есть тот самый "магический угол" за телевизором или под компьютерным столом, где поселился белый пластиковый удлинитель с красной кнопкой. В него обычно подключено все подряд – зарядки, лампы, роутеры, но опасность начинается тогда, когда удлинитель воспринимают как "универсальную розетку" для любой бытовой техники.

Электрики Ideal Home предупреждают: именно перегруженные удлинители часто становятся причиной коротких замыканий и пожаров в квартирах, передает 24 Канал.

Смотрите также Спасти раковину после праздников: какой популярный напиток работает лучше сантехника

Почему нельзя подключать к удлинителю все подряд?

Беда не всегда происходит сразу: кабель может годами перегреваться, постепенно плавиться изнутри, а потом заняться в один момент. Чтобы избежать риска, стоит четко знать, какие приборы категорически нельзя включать через удлинитель.

Обогреватели и кондиционеры. Самая опасная категория – любая климатическая техника. Масляные радиаторы, тепловентиляторы и инфракрасные обогреватели работают на пределе возможностей стандартных удлинителей. Длительный мощный ток заставляет тонкие жилы кабеля нагреваться быстрее, чем сам прибор. Если провод становится теплым или мягким на ощупь – это уже критический сигнал. То же касается кондиционеров: им нужна отдельная розетка, а в идеале – отдельный автомат в щитке. Холодильник. Несмотря на то что холодильник не кажется слишком "прожорливым", он имеет мощный пусковой ток. При запуске компрессора происходит резкий скачок нагрузки, который постепенно поджигает контакты удлинителя. Это может привести не только к выходу из строя переноски, но и к повреждению электроники самого холодильника. Кухонная техника с нагревательными элементами. Электрочайники, микроволновки, тостеры, мультиварки, кофемашины – все, что греет воду или еду, должно подключаться непосредственно к стационарной розетке. Парадокс в том, что небольшой чайник за несколько минут кипячения потребляет больше электроэнергии, чем телевизор за целый вечер. Одновременное включение чайника и микроволновки в один удлинитель – это гарантированный перегрев. Стиральные машины. Особенно опасная ситуация в ванных комнатах, где часто не хватает розеток. Стиральная машина потребляет много энергии при нагревании воды, а влажная, вибрация и неустойчивое соединение в удлинителе создают идеальные условия для короткого замыкания или поражения током.



Какую бытовую технику нельзя подключать в удлинитель / Фото Unsplash

Что делать, если розеток не хватает?

Специалисты Tom's Guide, советуют самое простое и безопасное решение – установить дополнительные стационарные розетки. Это значительно дешевле, чем ремонт после пожара.

Если же без удлинителя не обойтись, стоит придерживаться базовых правил безопасности:

не соединять удлинители "цепочкой";

выбирать сетевые фильтры с толстым кабелем (сечение 1,5 – 2,5 квадратных миллиметра);

пользоваться удлинителями с предохранителем или автоматическим выключателем;

регулярно проверять кабель на нагрев.

Главное правило простое: если прибор греет воздух, воду или еду – ему не место в удлинителе. Привычка подключать мощную технику напрямую к розетке может однажды спасти не только вашу квартиру, но и жизнь.

В каких случаях категорически нельзя использовать удлинитель?

Ранее мы уже писали, что нельзя использовать удлинитель для подключения больших приборов, на улице или во влажной среде, под ковром или мебелью, для зарядки внешних скутеров, на большом расстоянии, или как постоянное подключение. Неправильное использование удлинителей может привести к перегреву, короткому замыканию или пожару.