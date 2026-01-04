Однако прежде чем звонить сантехнику или использовать агрессивную "химию", стоит попробовать неожиданно простой и доступный способ. Больше о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на House Digest.

В чем заключается секрет?

Говорится об обычном газированном напитке – например, Coca-Cola. В его составе есть фосфорная кислота, которая придает напитку характерную терпкость. Именно она помогает:

расщеплять минеральные отложения,

смягчать жир,

удалять накипь и легкую ржавчину.

По кислотности фосфорная кислота превышает уксус, но в то же время считается достаточно мягкой, чтобы не повредить трубы.



Как правильно почистить трубы / Фото Unsplash

Как правильно почистить трубы с помощью Coca-Cola?

Как пишет Abbotts at home, чтобы воспользоваться этим методом, понадобится двухлитровая бутылка газированного напитка комнатной температуры – теплая жидкость работает эффективнее.

Напиток нужно медленно вылить в сливное отверстие раковины и оставить минимум на один-два часа. В это время важно не включать воду. После этого слив стоит промыть кипятком – это поможет смыть загрязнения, которые размягчила кислота.

Подобный лайфхак используют и для очистки унитазов: слабая кислотность газированных напитков не представляет угрозы даже для старых труб, которые могут быть более чувствительными к повреждениям.

Как почистить раковину, которую забила кофейная гуща?

Как известно, кофейная гуща не растворяется в воде и может накапливаться в трубах, вызывая засорение, особенно в сочетании с жиром или мыльными остатками. Для очистки труб от гущи можно попробовать залить кипяченую воду, использовать соду с уксусом, или механически прочистить вантузом или тросом, но в случае сложности следует обратиться к сантехнику.