Однако прежде чем звонить сантехнику или использовать агрессивную "химию", стоит попробовать неожиданно простой и доступный способ. Больше о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Смотрите также Раньше было лучше: почему современная техника так быстро ломается и как этого избежать
В чем заключается секрет?
Говорится об обычном газированном напитке – например, Coca-Cola. В его составе есть фосфорная кислота, которая придает напитку характерную терпкость. Именно она помогает:
- расщеплять минеральные отложения,
- смягчать жир,
- удалять накипь и легкую ржавчину.
По кислотности фосфорная кислота превышает уксус, но в то же время считается достаточно мягкой, чтобы не повредить трубы.
Как правильно почистить трубы / Фото Unsplash
Как правильно почистить трубы с помощью Coca-Cola?
Как пишет Abbotts at home, чтобы воспользоваться этим методом, понадобится двухлитровая бутылка газированного напитка комнатной температуры – теплая жидкость работает эффективнее.
- Напиток нужно медленно вылить в сливное отверстие раковины и оставить минимум на один-два часа. В это время важно не включать воду.
- После этого слив стоит промыть кипятком – это поможет смыть загрязнения, которые размягчила кислота.
Подобный лайфхак используют и для очистки унитазов: слабая кислотность газированных напитков не представляет угрозы даже для старых труб, которые могут быть более чувствительными к повреждениям.
Как почистить раковину, которую забила кофейная гуща?
Как известно, кофейная гуща не растворяется в воде и может накапливаться в трубах, вызывая засорение, особенно в сочетании с жиром или мыльными остатками. Для очистки труб от гущи можно попробовать залить кипяченую воду, использовать соду с уксусом, или механически прочистить вантузом или тросом, но в случае сложности следует обратиться к сантехнику.