Однак перш ніж телефонувати сантехніку або використовувати агресивну "хімію", варто спробувати несподівано простий і доступний спосіб. Більше про нього розкаже 24 Канал з посиланням на House Digest.

У чому полягає секрет?

Мовиться про звичайний газований напій – наприклад, Coca-Cola. У його складі є фосфорна кислота, яка надає напою характерної терпкості. Саме вона допомагає:

розщеплювати мінеральні відкладення,

пом'якшувати жир,

видаляти накип та легку іржу.

За кислотністю фосфорна кислота перевищує оцет, але водночас вважається достатньо м'якою, щоб не пошкодити труби.



Як правильно почистити труби / Фото Unsplash

Як правильно почистити труби за допомогою Coca-Cola?

Як пише Abbotts at home, щоб скористатися цим методом, знадобиться дволітрова пляшка газованого напою кімнатної температури – тепла рідина працює ефективніше.

Напій потрібно повільно вилити у зливний отвір раковини та залишити щонайменше на одну-дві години. У цей час важливо не вмикати воду. Після цього злив варто промити окропом – це допоможе змити забруднення, які розм'якшила кислота.

Подібний лайфхак використовують і для очищення унітазів: слабка кислотність газованих напоїв не становить загрози навіть для старих труб, які можуть бути більш чутливими до пошкоджень.

Як почистити раковину, яку забила кавова гуща?

Як відомо, кавова гуща не розчиняється у воді і може накопичуватись у трубах, спричиняючи засмічення, особливо у поєднанні з жиром чи мильними залишками. Для очищення труб від гущі можна спробувати залити кип'ячену воду, використати соду з оцтом, або механічно прочистити вантузом чи тросом, але в разі складності слід звернутися до сантехніка.