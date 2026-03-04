Даже если не пользуетесь: 3 прибора, которые стоит всегда держать в розетке

Многие выключают все электроприборы из розетки перед поездкой или каждый вечер. Кажется, что так можно сэкономить электроэнергию и уменьшить риск короткого замыкания.

Однако некоторые устройства лучше оставлять включенными, иначе они могут быстро выйти из строя. Об этом пишет ТСН.

Смотрите также Сколько стирать постельное белье: оптимальное время и режим для каждой ткани

Какую технику не стоит выключать из розетки?

OLED-телевизоры

OLED-экраны работают на органических светодиодах, которые требуют регулярной калибровки и обновления. Эти процессы происходят в режиме ожидания. Если отключать телевизор от розетки, система не успевает завершить калибровку. В результате некоторые участки экрана изнашиваются быстрее, появляются "тени" от статических изображений и эффект выгорания. Такие дефекты часто невозможно исправить, и даже дорогой телевизор становится неудобным для просмотра.

Струйные принтеры

У струйных принтеров есть специальный режим ожидания, который защищает печатающую головку от высыхания. Если отключить принтер, он не успеет перейти в безопасный режим. В следующий раз при запуске устройство проводит глубокую промывку сопел, расходуя много чернил. Постоянное повторение таких циклов увеличивает износ головки и может привести к замене дорогостоящих деталей или полному выходу принтера из строя.

Wi-Fi роутеры

Современные маршрутизаторы созданы для непрерывной работы. Они регулярно обновляют настройки, оптимизируют трафик и устанавливают защитные патчи. Частое отключение заставляет роутер проходить полный цикл перезагрузки, что дополнительно нагружает его чипы и память. Внезапное выключение особенно опасно – это может повредить внутреннюю память и сделать устройство непригодным для работы.

Какие еще приборы лучше всегда держать в розетке?

Как пишет Martha Stewart, не все электроприборы нужно выключать после каждого использования. Некоторые устройства лучше оставлять подключенными, чтобы они работали эффективно и дольше служили. Среди них:

Стиральные и сушильные машины – постоянное отключение может повредить розетку или плаг.

Не выключайте стиралки и сушилки из розетки, когда ими не пользуетесь / Фото Pinterest

Холодильники и морозильники – при отключении температура быстро повышается, пища портится, а повторное включение создает дополнительную нагрузку на электронику.

Посудомоечные машины лучше не выключать, потому что это может нарушить настройки таймеров и электроники, а в режиме ожидания они потребляют очень мало энергии.

Микроволновки потребляют мало энергии в режиме ожидания. Постоянное подключение и отключение изнашивает розетку и внутренние детали.

Духовые шкафы и электроплиты – большие мощные приборы безопаснее оставлять подключенными, особенно если розетка защищена.

Системы отопления и кондиционеры (HVAC, мини-сплиты) постоянно поддерживают комфортную температуру, уровень влажности и чистоту воздуха, поэтому их отключение снижает эффективность работы.

Водонагреватели (бойлеры) – постоянное питание обеспечивает стабильную температуру воды. Частое отключение изнашивает нагревательный элемент.

Обратите внимание! Приборы с большим мотором или нагревательным элементом лучше оставлять включенными, особенно если розетка защищена от перенапряжения.

Какие приборы дома "тихо" загрязняют воздух?