Чем опасны удлинители и как правильно их использовать: советы электрика

Большинство бытовых розеток рассчитаны на одновременное подключение 2 бытовых приборов. Однако мало кто придерживается этого правила, а томе подключает удлинитель, в который одновременно включено более 2 единиц техники.

Важно помнить, что удлинители могут представлять серьезную опасность пожаров. Как правильно пользоваться удлинителями – сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Как безопасно пользоваться удлинителем

Электрик объяснил, что основное назначение удлинителей – увеличить количество доступных розеток. Это позволяет подключать больше приборов в одном месте и облегчает организацию пространства без запутанных шнуров. Однако существуют пределы возможностей удлинителя питания.

Во-первых, если уж есть потребность в покупке удлинителя, то следует выбирать исключительно качественные материалы. Удлинители должны быть защищены от перенапряжения. Во-вторых, удлинители следует отключать от розетки, если они не используются.



Как безопасно пользоваться удлинителями / Фото Freepik

Какая опасность может возникать из-за удлинителей

Самой распространенной опасностью удлинителей является перегрузка. Если подключить много мощных приборов, то может расплавиться розетка, сам удлинитель или даже произойдет короткое замыкание.

Также существует опасность пожара, если удлинитель или провод к нему поврежден. Даже если подключить несколько не мощных приборов, то риск пожара все равно будет существовать.

Какие предметы можно подключать к удлинителю, а какие – нет

Удлинители лучше использовать для подключения зарядных устройств для телефонов, ламп, телевизоров и тому подобное. В то же время есть немало устройств, которые никогда нельзя подключать к удлинителю: