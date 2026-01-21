Как сделать каток у себя во дворе: простой лайфхак для зимнего отдыха
- Пользовательница TikTok @vse_vyroste поделилась простым способом создания катка во дворе с помощью брезента, бетонных столбиков и воды.
- Эксперты рекомендуют выбирать ровный участок и проверять толщину льда для безопасности.
Зима - идеальное время для активного отдыха, а что может быть лучше, чем собственный каток прямо во дворе? Для тех, кто хочет организовать зимние развлечения для семьи и друзей, есть простой способ сделать небольшую ледяную площадку без больших затрат.
Как сделать каток в своем дворе – рассказала пользовательница тиктока с ником @vse_vyroste.
Как сделать каток собственноручно?
Процесс очень простой. Все, что вам понадобится, – это:
- брезент,
- несколько бетонных столбиков,
- вода.
Сперва расстелите брезент на выбранном ровном месте во дворе. Затем подпереть его бетонными столбиками по краям, чтобы образовался небольшой "короб", который будет удерживать воду. Далее залейте поверхность водой и оставьте застывать на несколько дней. В результате образуется настоящий лед, готовый для катания на коньках.
Как сделать каток своими руками: смотрите видео
Эксперты Lifehacker советуют несколько советов, чтобы каток получился максимально безопасным:
- выбирайте ровный участок, где нет выступающих предметов;
- проверяйте толщину льда перед использованием.
Таким образом, даже небольшой двор может стать местом настоящих зимних развлечений, где семья и друзья смогут наслаждаться морозным воздухом и активным отдыхом.
