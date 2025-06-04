Как обрезать клематис для потрясающего цветения

Клематис – это замечательная многолетняя лиана, которая хорошо вьется, растет и может создать настоящий домашний оазис. Яркие цветы завораживают своей красотой и придают особый шарм двору.

Чтобы клематис цвел как можно дольше и радовал хозяев, его важно правильно обрезать. Как это лучше делать – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Как обрезать клематисы

Обрезка клематиса позволяет направлять его рост и стимулирует появление новых цветов. Однако важно правильно ухаживать за цветами, ведь, к примеру, обрезка в неподходящее время может навредить растению.

В общем, перед тем, как обрезать клематис, следует узнать его сорт. От этого зависит, когда и как необходимо обрезать цветы. Все садоводы делят клематисы на 3 типа:

Ранневесеннее цветение клематисов на старой древесине – обрезать следует после цветения;

Клематисы среднего цветения – обрезать в конце зимы или в начале весны;

Поздние клематисы – обрезать в конце зимы или в начале весны.



Как обрезать клематисы / Фото Unsplash

Эксперты отмечают, что для пышного цветения клематисы следует обрезать в период их покоя. В то же время мертвые ветви следует обрезать в любое время.

Важно, чтобы секаторы для обрезки клематисов были острые и продезинфицированные, чтобы не распространять болезни во время обрезки. Кроме того, не стоит бояться сильно обрезать клематисы. Зимой они почти все отмерзают до земли, поэтому можно не бояться отрезать лишнего.

После обрезки клематисов ветки обязательно следует подвязать. Это поможет направить рост лианы в нужное русло.

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