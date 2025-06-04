Щоб клематис цвів якнайдовше та радував господарів, його важливо правильно обрізати. Як це краще робити – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як обрізати клематиси

Обрізка клематису дозволяє спрямовувати його ріст і стимулює появу нових квітів. Однак важливо правильно доглядати за квітами, адже, до прикладу, обрізання у невідповідний час може нашкодити рослині.

Загалом, перед тим, як обрізати клематис, слід дізнатися його сорт. Від цього залежить, коли і як необхідно обрізати квіти. Усі садівники ділять клематиси на 3 типи:

Ранньовесняне цвітіння клематисів на старій деревині – обрізати слід після цвітіння;

Клематиси середнього цвітіння – обрізати наприкінці зими або на початку весни;

Пізні клематиси – обрізати наприкінці зими або на початку весни.



Як обрізати клематиси / Фото Unsplash

Експерти наголошують, що для пишного цвітіння клематиси слід обрізати у період їхнього спокою. Водночас мертві гілки слід обрізати у будь-який час.

Важливо, щоб секатори для обрізання клематисів були гострі та продезінфіковані, аби не поширювати хвороби під час обрізання. Крім того, не варто боятися сильно обрізати клематиси. Взимку вони майже всі відмерзають до землі, тому можна не боятися відрізати зайвого.

Після обрізання клематисів гілки обов'язково слід підв'язати. Це допоможе спрямувати ріст ліани.

Раніше фахівці поділилися порадами, як правильно обрізати петунії. Хоча це однорічні рослини, але також потребують правильного обрізання.