Ритуал, требующий чистоты: когда нельзя белить дом

Глиняные дома, побеленные снаружи и изнутри, с легкой росписью и крышей являются настоящим этнографическим сокровищем. Такие домики из глины возводили в древности, а в XVII - XVIII веках приобрели особую популярность. Раз или два в год дома заново белили, чтобы она имела красивый вид.

До сих пор в Украине сохраняется традиция белить хаты. Однако в некоторые дни это строго запрещено делать. Когда не стоит белить дом – сообщает 24 Канал.

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Когда нельзя белить дом

Обычно, дом белили весной или осенью. Это лучшее время, чтобы обновить внешний вид дома.

Именно о беленьких домах, которые "выглядят, как дети в белых рубашках" писал Тарас Шевченко в своих стихах. До сих пор в родных регионах Украины сохранились глиняные дома, которые обязательно стоит помазать известью. Некоторые дома полностью белые, другие – имеют только такие элементы.

Обязательно дом белили весной – перед Пасхой. Наши предки считали – если побелить дом в чистый четверг, то дом очистится от зла, а взамен придет добро, чистота, плодородие и светлая энергетика. Процесс побелки дома был настоящим обрядом, связанным с "белым миром", поэтому к процессу также пытались подойти с добрыми и светлыми мыслями. Некоторые белили дом перед Пасхой, а второй раз – перед началом зимы.

Впрочем, в некоторые дни категорически запрещено белить дом. Поскольку этот процесс ассоциировался с обрядом, то требовал чистоты во всем. Так, женщина, которая белит дом, должна быть "чистой", иначе – в доме заведутся вредители.



Когда можно белить дом / Фото Wikiwand

Так, наши предки не белили дом в:

церковные праздники, ведь люди верили, что работа в эти дни является грехом, а нарушение запретов – навлечет беду на семью;

среду и пятницу, потому что эти дни считались неудачными для начала важных дел. Согласно приметам, белить дом в среду – к нестабильности в доме, а в пятницу – к ссоре;

на новолуние или затмение, потому что краска плохо ляжет, побелка быстро осыплется, а в доме будет тяжелая энергетика;

в поминальные дни, на святки, Русальная неделя (неделя после Троицы), перед свадьбой или после смерти.

Также строго запрещали белить дом беременным женщинам, потому что она "может замазать глаза нерожденному ребенку". Если же в семье кто-то умер, а дом надо было немедленно помазать, то обязательно оставляли какой-то угол, чтобы душа могла наведываться в дом. Также оставляли небеленый угол в новопостроенном доме. Это делали, чтобы повесить икону.

Благоприятные дни для того, чтобы побелить дом

Кроме Пасхи, существуют и другие дни для того, чтобы побелить дом. К примеру, благоприятными считали понедельник и субботу. Наши предки верили – если побелить дом в эти дни, то будет порядок и достаток.

Также белили дом на месяц, что растет. В древности верили, что тогда известь ложилась ровнее и дольше держалась.

Ранее 24 Канал сообщал, в какие дни категорически нельзя стирать. Наши предки верили, что стирка в эти дни принесет несчастье.