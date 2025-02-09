Готовим участок к весне: можно ли стелить газон в феврале

Мы быстро приближаемся к началу весны, и вопрос о том, когда же можно стелить газон становится все более актуальным.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home, технически можно стелить газон круглый год, если земля не замерзла или не покрыта снегом, поэтому февраль не является исключением. Однако в это время года следует учесть несколько важных условий. Как постелить газон в конце зимы, рассказываем далее.

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Основные условия для укладки газона в феврале

Как объясняют специалисты, технически газон можно стелить круглый год, если земля не замерзла или не покрыта снегом. Это значит, что главное препятствие для успешного укоренения дерна – промерзшая почва.

Почему это важно? Корни газона не могут прорасти в мерзлую землю, что делает его неустойчивым перед неблагоприятными условиями, такими как повышенная нагрузка, болезни или сорняки.

В то же время легкий мороз не всегда является проблемой, если вы уже постелили газон. Когда температура почвы превышает 7°C, можно вообще не беспокоиться, но если прогнозируются сильные заморозки, можно защитить газон садовым волокном, которое нужно вовремя снять, чтобы избежать чрезмерной влажности.

Кроме того, если прогнозируется сильный дождь или снег, стоит отложить укладку газона, поскольку чрезмерная влага может вызвать появление грибковых заболеваний, в частности плесени.

Как класть газон: смотрите видео

Советы по укладке газона в феврале

Если вы решили стелить газон в феврале, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Проверьте состояние почвы.

Перед тем как начать, убедитесь, что земля хорошо дренирована и не промерзла. Если почва слишком влажная или заболоченная, лучше подождать более благоприятных условий.

Поддерживайте влажность.

Для укоренения новый газон должен оставаться увлажненным. Используйте полив, если не хватает осадков, но не переусердствуйте – избыток влаги может привести к появлению мха и других болезней.

Подкормите почву удобрениями.

За 4 – 7 дней до укладки внесите удобрение общего назначения (около 20 граммов на квадратный метр). Это поможет газону быстрее прижиться и получить необходимые питательные вещества.