Нежелательные "гости" не подлетят и на метр: как защитить дом от комаров

Кроме того, что комары не самые приятные "гости", они еще и переносят немало заболеваний. Впрочем, свой дом можно защитить от них, если придерживаться нескольких правил.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rentokil.

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Избавьтесь от застойной воды

Во дворе в ведрах, старых банках, шинах или даже в горшках может накапливаться вода. Она может привлекать комаров, ведь это идеальная среда для размножения насекомых.

Так, в застойной воде комары могут откладывать и отсиживать яйца. Взрослая самка может откладывать от 100 до 400 яиц, а вылупляются они в течение 48 часов. Поэтому, застойная вода во дворе – "громкое приглашение" для комаров, поэтому от нее немедленно следует избавиться.

Сетки от насекомых

Конечно, полностью защитить свой двор и дом от проблем с комарами почти невозможно, но сетки помогут создать определенный барьер для них. Кроме того, сетка на окнах и дверях будет пропускать свежий воздух в дом.



Как защититься от комаров / Фото Freepik

Растения-отпугиватели

Некоторые растения могут отпугивать комаров, ведь они имеют сильные ароматы, которые неприятны для насекомых. Так, отпугивают комаров своими ароматами:

лемонграсс,

лаванда,

розмарин,

кошачья мята,

мелисса,

герань,

базилик.

Чистые водосточные желоба

Важно всегда держать водосточные желоба в чистоте от мусора. Это важно не только как часть ухода за домом, но и для того, чтобы комары и другие вредители не имели дополнительного места для размножения и жизни.

Профессиональная борьба с комарами

Лучший способ борьбы с комарами вокруг вашего дома – обратиться к профессионалам. Специалисты могут обработать места, где могут жить комары. Это не только позволит избавиться от насекомых, но и защитит дом от появления новых нежелательных "гостей".

К слову, ранее специалисты рассказали, какие растения посадить во дворе, чтобы защитить дом от змей. Как оказалось, некоторые ароматы могут отпугивать пресмыкающихся.