3 комнатных растения, которые устраняют все неприятные запахи в ванной

Комнатные растения могут работать как фильтры воздуха, впитывая неприятные запахи. Особенно нужны такие "помощники" в ванной комнате.

Какие комнатные растения можно установить в ванной, чтобы не возникали неприятные запахи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Best Life.

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Какие растения поставить в ванной комнате?

В ванной комнате часто могут появляться неприятные запахи из канализации или из-за появления плесени. Обычно с этими проблемами привыкли бороться с помощью ароматизированных свечей, диффузора или автоматического освежителя воздуха.

Однако создать приятный аромат и "отфильтровать" все неприятные запахи могут и комнатные растения. Так, пользователь тиктока @RootGrowings опубликовал видео, в котором рассказал, какие растения можно поставить в ванной комнате, чтобы избавиться от неприятных запахов:

Английский плющ

Английский плющ может удалять до 94% неприятных запахов всего за 12 часов. Об этом свидетельствуют последние исследования, проведенные NASA. Согласно этим отчетам, плющ может быть "естественным фильтром", ведь очищает воздух от токсичного бензола, которые образуются от табачного дыма и выхлопных газов. Кроме того, английский плющ может снижать концентрацию трихлорэтилена, который может ухудшать здоровье.



Английский плющ / Фото Unsplash

Спатифиллум

Если вы хотите добавить ванной комнате элегантности и при этом избавиться от неприятных запахов, то следует поставить спатифиллум. Это растение может фильтровать аммиак, формальдегид и другие вещества, которые могут быть причиной вони. Согласно исследованиям NASA, спатифиллум может удалять до 80% бензола из воздуха. Он также самый эффективный из всех видов в уменьшении содержания трихлорэтилена.



Спатифиллум / Фото Unsplash

Пальма

Пальмы могут быть одним из лучших и самых простых способов освежить пространство. Для ванных комнат лучшим вариантом являются пальмы Арека. Они так же являются естественными "фильтрами" воздуха, а также хорошо освежают пространство.



Пальмы являются хорошим вариантом для ванной / Фото Unsplash

Кроме того, в ванной комнате рекомендуют ставить эпипремнум золотистый или фикус. Они не прихотливы в уходе, не требуют много солнечного света, а поливать их можно всего раз в неделю.

К слову, ранее эксперты назвали признаки, которые сигнализируют о необходимости удобрения для растений.