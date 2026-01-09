Перепады напряжения и блэкауты: как украинцам получить компенсацию за сгоревшую технику

Массовые отключения электроэнергии и резкие скачки напряжения стали для украинцев болезненной реальностью. После каждого блэкаута потребители все чаще сталкиваются с серьезными последствиями: выходят из строя котлы отопления, холодильники, телевизоры, компьютеры и другая дорогая бытовая техника. Для многих семей это означает значительные финансовые потери.

К счастью, закон Украины предусматривает механизмы защиты потребителей и возможность получить компенсацию. Об этом говорится на сайте НКРЭКУ, передает 24 Канал.

Кто отвечает за испорченную технику?

Согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии", операторы системы распределения (облэнерго) обязаны обеспечивать надлежащее качество электроснабжения. Речь идет о:

стабильном напряжении,

безопасных параметрах тока,

надлежащем техническом состоянии электросетей.

Нанесенный ущерб может подлежать возмещению, если техника вышла из строя из-за:

аварии во внешних электросетях;

резкого скачка напряжения;

некачественного электроснабжения по вине оператора.

Когда не стоит рассчитывать на компенсацию?

В то же время юристы отмечают: если причиной поломки стала внутренняя электропроводка в квартире или доме, ответственность оператора системы распределения не наступает. По словам юристов, в Украине уже есть судебная практика, когда облэнерго обязывали компенсировать потребителям стоимость ремонта или полную цену испорченной техники.



Как украинцам получить компенсацию за сгоревшую технику / Фото Unsplash

Как действовать, чтобы реально получить компенсацию?

Ключевым фактором успеха является правильная фиксация инцидента и соблюдение установленной процедуры.

Зафиксировать факт перепада напряжения. Рекомендуется сделать фото или видео мигания света, искрения розеток, дыма, запаха горелого или сообщений об аварийном отключении. Такие материалы могут стать доказательствами в споре. Сообщить оператору системы распределения. Необходимо немедленно позвонить на горячую линию облэнерго, зафиксировать время звонка, записать номер обращения или заявки и кратко описать ситуацию. Добиться составления акта. Потребитель имеет право требовать, чтобы представители оператора провели осмотр и составили акт о ненадлежащем качестве электроэнергии или аварийной ситуации. Этот документ является одним из ключевых доказательств. Не выбрасывать сломанную технику. Прибор нужно передать на диагностику или ремонт и получить письменное заключение мастера с указанием, что причина поломки – именно перепад напряжения.

Важно сохранять все акты, чеки, счета и выводы сервисных центров. Юристы советуют подавать заявление заказным письмом или через официальные каналы связи, чтобы иметь подтверждение обращения.

Если оператор отказывается компенсировать убытки или игнорирует обращение, потребитель имеет право:

подать жалобу в НКРЭКУ;

обратиться в Госэнергонадзор;

подать иск в суд с требованием возместить расходы на ремонт или покупку новой техники.

Специалисты отмечают: настойчивость и правильно собранные доказательства значительно повышают шансы на успешное получение компенсации.

Как обезопасить технику от перепадов напряжения?