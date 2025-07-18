Вентилятор vs кондиционер: чем дешевле и эффективнее охлаждать дом

В жаркие летние дни кондиционер и вентилятор становятся незаменимой техникой, которой пользуются в каждом доме. Однако, какой прибор эффективнее и дешевле?

Ответ на этот вопрос дает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Чем и как лучше охлаждать дом?

В летние дни счета могут существенно расти из-за постоянного использования кондиционеров. Некоторые считают, что лучше использовать во время жары вентиляторы, однако действительно ли они эффективно охлаждают помещение? Кроме того, возникает вопрос, а экономнее ли вентиляторы в использовании, по сравнению с кондиционерами?

Бенджамин Усцилла, лицензированный техник по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха говорит, что стоимость работы вентиляторов равна лишь части стоимости работы кондиционера. В то же время использование кондиционеров может быть в разы дороже.

В среднем кондиционеры могут потреблять 2 – 3,5 киловатта в час. Вентилятор же потребляет меньше, и если говорить о ежедневном использовании в течение месяца, то он будет потреблять около в 20 раз меньше электроэнергии.

Впрочем, хотя вентиляторы и дешевле в эксплуатации, но кондиционеры – значительно эффективнее, если говорить непосредственно об охлаждении дома. Дело в том, что вентиляторы не охлаждают помещение, а просто перемещают воздух. А для того, чтобы снизить температуру в доме, нужно использовать кондиционер.

По словам эксперта, для лучшего результата можно сочетать работу кондиционера и вентилятора. Пока одна техника будет охлаждать воздух, другая – будет разгонять его по комнатам.

К слову, ранее эксперты рассказали, как правильно расположить термостат. Дело в том, что неправильное размещение может привести к неэффективной работе системы отопления или охлаждения, что увеличивает расходы на энергию.