Пушистый спасатель: кот "предупредил" владельцев о поломке в котле

Четвероногие любимцы могут спасти жизнь своим хозяевам или предупредить о поломке. К примеру, в сети завирусилась история, как котик предупредил хозяев о том, что котел протекает.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @kit.yozha.

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Как кот предупредил о поломке

Владелица кота поделилась в сети интересной историей. Так, пушистик в течение недели подходил к котлу и постоянно наблюдал за ним. Иногда котик касался лапой к котлу, однако женщина неоднократно подходила к нему и ничего не находила.

Однако через несколько дней женщина проснулась и увидела лужу под котлом. Оказалось, что котел начинал капать, а в тот день – протек.

Кот все время давал мне понять, что я должна обратить внимание на это!

– призналась женщина в сети.

Она добавила, что тогда начались проблемы с давлением в котле. Женщина оперативно вызвала мастера, нужные детали заменили, и котел перестал подтекать.

В комментариях пользователи заметили, что их котики также могут помогать. Так, одна из пользовательниц поделилась историей, что в доме начал пропускать газ, котик начал кричать и звать хозяев, что спасло всем жизнь.

Другие пользователи также поделились фантастическими историями, как животные не только сообщали о поломках, но и звали, когда закипел чайник, или когда кому-то из членов семьи стало плохо.

К слову, в интервью 24 Каналу спасатель рассказывал, что четвероногие друзья могут спасти жизнь и во время пожара. К примеру, животные могут разбудить хозяина.