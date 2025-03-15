Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @kit.yozha.

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Як кіт попередив про поломку

Власниця кота поділилася у мережі цікавою історією. Так, пухнастик протягом тижня підходив до котла і постійно спостерігав за ним. Іноді котик торкався лапою до котла, однак жінка неодноразово підходила до нього і нічого не знаходила.

Однак за кілька днів жінка прокинулася і побачила калюжу під котлом. Виявилося, що котел починав капати, а того дня – протік.

Кіт весь час давав мені зрозуміти, що я повинна звернути увагу на це!

– зізналася жінка у мережі.

Вона додала, що тоді почалися проблеми з тиском у котлі. Жінка оперативно викликала майстра, потрібні деталі замінили, і котел перестав підтікати.

У коментарях користувачі зауважили, що їхні котики також можуть допомагати. Так, одна з користувачок поділилася історією, що у будинку почав пропускати газ, котик почав кричати та кликати господарів, що врятувало усім життя.

Інші користувачі також поділилися фантастичними історіями, як тварини не лише повідомляли про поломки, а й кликали, коли закипів чайник, чи коли комусь з членів родини стало зле.

До слова, в інтерв'ю 24 Каналу рятувальник розповідав, що чотирилапі друзі можуть врятувати життя і під час пожежі. До прикладу, тварини можуть розбудити хазяїна.