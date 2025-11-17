Ковры на стенах: почему наши бабушки не представляли без них свой дом

Многие до сих пор помнят этот образ: бабушкина хата, вышитые подушки, деревянная мебель и большой ковер, висящий на стене. Сегодня такой декор может показаться странным, но когда-то он был в каждом доме и имел значительно более глубокое значение, чем простое украшение.

Ковер на стене – это не просто стиль 70 – 80-х. Он одновременно выполнял несколько функций, передает 24 Канал со ссылкой на Teppichbazar.at.

Зачем ковры вешали на стены?

Символ достатка

В советские времена качественный ковер был настоящей роскошью. Хорошее шерстяное изделие стоило дорого, его нужно было "доставать" через знакомых или ждать в очереди. Семья, которая имела ковер на стене, демонстрировала достаток и хороший вкус. Поскольку по нему не ходили, он служил десятилетиями и сохранял "новый" вид.

Тепло и уют

Главная практическая причина – теплоизоляция. В селах зимой отапливали дровами, в квартирах работало нестабильное центральное отопление, а старые деревянные окна хорошо продувались. Толстый шерстяной ковер помогал удерживать тепло и делал комнату более комфортной, особенно в "хрущевках", где стены быстро промерзали.

Защита от лишнего шума

Слабая звукоизоляция была настоящим минусом советского жилья. Через тонкие стены можно было слышать не только музыку или телевизор соседей, но и разговоры или даже кипящий чайник. Ковер служил дополнительным слоем, который глушил посторонние звуки и создавал ощущение приватности. Особенно часто их вешали в спальнях и детских.

Способ сохранить обои

Когда-то переклеить обои было сложно: клей готовили вручную, бумажные полотна рвались, а сам процесс занимал много сил. Поэтому обои берегли как можно дольше. Ковер защищал стену от потертостей, грязи и следов от мебели – это был практичный "щит" для интерьера.

Сокрытие недостатков стен

Строительство советских квартир часто было поспешным, и ровные стены были скорее исключением. Чтобы не тратить время на долгое выравнивание, неровности просто маскировали большим ковром. Это позволяло быстрее переехать в новое жилье и одновременно сделать комнату приятнее на вид.

Главный декоративный акцент

Ковер выполнял роль яркого интерьерного центра. В квартирах, где декора было минимум, именно он добавлял цвета и орнаментов. Для многих семей ковер также был своеобразным фоном для фотографий – на нем делали сотни снимков со свадеб, семейных праздников и других торжественных моментов.

Часть культурной традиции

На западе Украины тканые или вышитые ковры использовали в интерьерах веками. Советская мода частично подражала этим традициям, поэтому ковер стал обыденной частью жилья в разных регионах страны.

