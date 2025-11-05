Однако многие из них были настолько продуманы и функциональны, что легко могли бы конкурировать с современными гаджетами. Как они выглядят – расскажет 24 Канал со ссылкой на страницу в тиктоке @kharakternyk_show.

Какие вещи раньше были в каждом украинском доме?

Бомбетля

Бомбетля – настоящая звезда традиционного интерьера. Это была многофункциональная конструкция, которая одновременно выполняла роль:

лавки;

шкафа;

кровати.

Обычно в бомбетле хранили одежду, постель или ценные вещи. Днем она выглядела как обычная скамейка, а ночью легко превращалась в спальное место. Ее можно назвать предшественницей современных диванов-трансформеров.

Сундук

Сундук был главным местом хранения самых дорогих вещей в доме: вышитой одежды, полотенец, украшений, документов или денег. Каждая девушка имела свой сундук – она собирала туда приданое еще с детства. Сундук часто украшали резьбой, рисунками и орнаментами, делая ее гордостью хозяев.

Маслобойка

Во времена, когда холодильников и магазинного масла не существовало, в хозяйстве была незаменимая маслобойка. Это устройство, в котором взбивали сливки до состояния густого крестьянского масла. Сливки наливали внутрь. С помощью ручного механизма их взбивали. На выходе – натуральное домашнее масло. Процесс длился 20–40 минут и требовал силы, но результат был настоящим деликатесом.

Коромысло

Коромысло – изогнутая деревянная перекладина, которую клали на плечи. К концам крепились ведра, чаще всего из колодца или источника. Благодаря коромыслу вес равномерно распределялся, поэтому можно было переносить больше воды и меньше уставать. Умение красиво и ровно идти с коромыслом считалось признаком ловкости и женской грации.

Рогач

Рогач – длинная металлическая или деревянная "вила" со специальным захватом. Им:

вытаскивали горячие горшки из печи,

передвигали дрова,

регулировали жар.

Это был один из важнейших инструментов у печи. Его место знали все, и касаться рогача без надобности нельзя было – это была зона ответственности хозяйки.

Почему важно помнить об этих вещах?

Как пишет Ethnography.org.ua, каждый предмет имел продуманную конструкцию и символическое значение. Они демонстрируют изобретательность украинцев и то, как в простых бытовых вещах сочетались:

практичность,

эстетика,

традиция.

Сегодня эти предметы можно увидеть в этнографических музеях или в домах, сохранивших старинный уклад. Но память о них – часть нашего культурного кода.

Какие существуют забытые украинские традиции?