Ковер на стене – это не просто стиль 70 – 80-х. Он одновременно выполнял несколько функций, передает 24 Канал со ссылкой на Teppichbazar.at.
Зачем ковры вешали на стены?
Символ достатка
В советские времена качественный ковер был настоящей роскошью. Хорошее шерстяное изделие стоило дорого, его нужно было "доставать" через знакомых или ждать в очереди. Семья, которая имела ковер на стене, демонстрировала достаток и хороший вкус. Поскольку по нему не ходили, он служил десятилетиями и сохранял "новый" вид.
Тепло и уют
Главная практическая причина – теплоизоляция. В селах зимой отапливали дровами, в квартирах работало нестабильное центральное отопление, а старые деревянные окна хорошо продувались. Толстый шерстяной ковер помогал удерживать тепло и делал комнату более комфортной, особенно в "хрущевках", где стены быстро промерзали.
Защита от лишнего шума
Слабая звукоизоляция была настоящим минусом советского жилья. Через тонкие стены можно было слышать не только музыку или телевизор соседей, но и разговоры или даже кипящий чайник. Ковер служил дополнительным слоем, который глушил посторонние звуки и создавал ощущение приватности. Особенно часто их вешали в спальнях и детских.
Способ сохранить обои
Когда-то переклеить обои было сложно: клей готовили вручную, бумажные полотна рвались, а сам процесс занимал много сил. Поэтому обои берегли как можно дольше. Ковер защищал стену от потертостей, грязи и следов от мебели – это был практичный "щит" для интерьера.
Ковры нужны были для тепло и звукоизоляции / Фото из открытых источников
Сокрытие недостатков стен
Строительство советских квартир часто было поспешным, и ровные стены были скорее исключением. Чтобы не тратить время на долгое выравнивание, неровности просто маскировали большим ковром. Это позволяло быстрее переехать в новое жилье и одновременно сделать комнату приятнее на вид.
Главный декоративный акцент
Ковер выполнял роль яркого интерьерного центра. В квартирах, где декора было минимум, именно он добавлял цвета и орнаментов. Для многих семей ковер также был своеобразным фоном для фотографий – на нем делали сотни снимков со свадеб, семейных праздников и других торжественных моментов.
Часть культурной традиции
На западе Украины тканые или вышитые ковры использовали в интерьерах веками. Советская мода частично подражала этим традициям, поэтому ковер стал обыденной частью жилья в разных регионах страны.
Какие вещи были в каждой украинской хате?
Раньше украинские хаты были совсем другими – без современной техники и мебели, но с практичными вещами, которые сегодня кажутся музейными экспонатами.
Многие из них были очень функциональны и легко конкурировали бы с современными гаджетами. Основные предметы:
- Бомбетля – лавка, шкаф и кровать в одном. Днем лавка, ночью – спальное место.
- Сундук – хранилище для одежды, приданого, украшений и денег; часто украшался резьбой.
- Маслобойка – устройство для взбивания сливок в домашнее масло. Коромысло – деревянная перекладина для переноса воды с ведрами на плечах.
- Рогач – инструмент для работы с печью: вытягивание горшков, перемещение дров, регулировка жара.