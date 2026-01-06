Ковер на стене возвращается: почему дизайнеры больше не смеются над этим трендом

Еще недавно ковер на стене считали пережитком прошлого и символом советских интерьеров. Впрочем, сегодня дизайнеры и владельцы квартир все чаще пересматривают это отношение.

Оказывается, ковер может быть не только декоративным акцентом, но и вполне практичным решением для современного жилья. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Kunstplaza.

В прошлом ковры ассоциировались с дефицитом материалов, тесными квартирами и ограниченным выбором декора. Сейчас же речь идет не о массивных орнаментах из прошлых десятилетий, а о функциональном текстиле, который органично вписывается даже в минималистичные интерьеры.

Почему ковры на стенах снова в моде?

Тепло – одна из ключевых причин возвращения ковров на стены. В квартирах с внешними стенами даже эффективное отопление не всегда спасает от холода. Ковер работает как дополнительный теплоизоляционный слой, уменьшая теплопотери и создавая ощущение уюта. Он также избавляет от неприятного ощущения холода, особенно в зоне кровати или дивана.

Еще одно важное преимущество – снижение шума. В панельных и кирпичных домах часто слышно соседей, лифт или посторонние звуки из-за стены. Ковер частично поглощает звук, уменьшает эхо и делает акустику помещения более мягкой. Хоть это и не полная шумоизоляция, разница ощутима.

Кроме того, ковер выполняет функцию защиты стен. Поверхности возле кровати, дивана или рабочего стола быстро загрязняются и изнашиваются. Текстиль на стене помогает сохранить их в хорошем состоянии, ведь ковер легче почистить или заменить, чем делать ремонт.

Могут ли ковры на стенах выглядеть красиво?

Как пишет House Beautiful, современные ковры на стенах – это не обязательно большие яркие полотна. Дизайнеры советуют обращать внимание на лаконичные модели нейтральных цветов, которые выполняют практическую функцию и одновременно добавляют интерьеру стиля. Специалисты призывают не воспринимать ковер как архаичный элемент.

В современном исполнении он может стать не только полезным дополнением, но и настоящей изюминкой дома - и, возможно, началом новой дизайнерской тенденции.

Ковры на стенах в современном интерьере / Фото Pinterest

Как защитить ковер от выцветания на солнце?