Достаточно лишь установить за батареей простой отражающий экран из фольгированного утеплителя – результат будет ощутим почти сразу, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.
Смотрите также Какими будут гостиные в 2026 году: дизайнеры назвали 6 ключевых трендов
Как утеплить дом без лишних затрат?
Лучше всего подходит вспененный полиэтилен с фольгой. Его блестящая поверхность не дает теплу уходить в стену, а возвращает его обратно в комнату, благодаря чему воздух быстрее прогревается.
Утеплитель крепят на стену за батареей, обязательно фольгой в сторону комнаты.
Важно оставить зазор 2 – 3 сантиметра между батареей и экраном – без него эффекта почти не будет.
Такой материал легко найти в строительных магазинах. Чтобы проверить качество, достаточно поджечь маленький кусок: если он горит – лучше не использовать, если только плавится – подходит.
Вырежьте лист чуть больше батареи и закрепите его двусторонним скотчем или монтажным клеем.
Метод особенно хорошо работает в старых домах и в комнатах с холодными наружными стенами.
При этом в хорошо утепленных домах разница может быть почти незаметной. Также не стоит ставить фольгу за батареями в очень узких нишах – это может привести к промерзанию стены.
Прикройте за батарею фольгу / Фото Future PLC
Издание Better Homes and gardens называет еще несколько способов утеплить дом без отопления:
- Утеплите окна пленкой или воздушными пузырьками. Прозрачная пленка или листы "пузырьковой" пленки создают дополнительный барьер и уменьшают потери тепла. Пленку крепят на стекло с помощью скотча и фена, пузырьки – на влажное стекло.
- Заделайте щели в окнах. Замените старый герметик, добавьте уплотнители, чтобы не пропускать холод. При возможности – замените старые окна на энергоэффективные.
- Держите внутренние двери открытыми. Это позволяет теплу свободно циркулировать по всему дому. Закрывать двери стоит только в комнаты без обогрева.
- Улучшите изоляцию. Проверьте утепление чердака, подвала и стен. Дополнительная изоляция сохраняет тепло и снижает расходы на отопление.
- Готовьте в духовке. Включенная духовка быстро нагревает кухню. После выпекания можно немного открыть дверцу, чтобы тепло разошлось по комнате.
Чем нельзя обогревать жилище?
С наступлением холодов и возможных блэкаутов люди ищут способы обогреть жилье, но часто забывают о безопасности.
Самые распространенные ошибки:
- Газовая плита для обогрева – опасно. Она сжигает кислород, выделяет вредные газы и может вызвать пожар.
- Газовые баллоны и туристические плитки в помещении – риск отравления угарным газом или взрыва без надлежащей вентиляции.
- Неисправная техника или приборы не для обогрева – поврежденные провода или постоянно включенная духовка могут привести к пожару.