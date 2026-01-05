Достаточно лишь установить за батареей простой отражающий экран из фольгированного утеплителя – результат будет ощутим почти сразу, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Как утеплить дом без лишних затрат?

Лучше всего подходит вспененный полиэтилен с фольгой. Его блестящая поверхность не дает теплу уходить в стену, а возвращает его обратно в комнату, благодаря чему воздух быстрее прогревается.

Утеплитель крепят на стену за батареей, обязательно фольгой в сторону комнаты.

Важно оставить зазор 2 – 3 сантиметра между батареей и экраном – без него эффекта почти не будет.

Такой материал легко найти в строительных магазинах. Чтобы проверить качество, достаточно поджечь маленький кусок: если он горит – лучше не использовать, если только плавится – подходит.

Вырежьте лист чуть больше батареи и закрепите его двусторонним скотчем или монтажным клеем.

Метод особенно хорошо работает в старых домах и в комнатах с холодными наружными стенами.

При этом в хорошо утепленных домах разница может быть почти незаметной. Также не стоит ставить фольгу за батареями в очень узких нишах – это может привести к промерзанию стены.

Прикройте за батарею фольгу / Фото Future PLC

Издание Better Homes and gardens называет еще несколько способов утеплить дом без отопления:

Утеплите окна пленкой или воздушными пузырьками . Прозрачная пленка или листы "пузырьковой" пленки создают дополнительный барьер и уменьшают потери тепла. Пленку крепят на стекло с помощью скотча и фена, пузырьки – на влажное стекло.

. Прозрачная пленка или листы "пузырьковой" пленки создают дополнительный барьер и уменьшают потери тепла. Пленку крепят на стекло с помощью скотча и фена, пузырьки – на влажное стекло. Заделайте щели в окнах . Замените старый герметик, добавьте уплотнители, чтобы не пропускать холод. При возможности – замените старые окна на энергоэффективные.

. Замените старый герметик, добавьте уплотнители, чтобы не пропускать холод. При возможности – замените старые окна на энергоэффективные. Держите внутренние двери открытыми . Это позволяет теплу свободно циркулировать по всему дому. Закрывать двери стоит только в комнаты без обогрева.

. Это позволяет теплу свободно циркулировать по всему дому. Закрывать двери стоит только в комнаты без обогрева. Улучшите изоляцию. Проверьте утепление чердака, подвала и стен. Дополнительная изоляция сохраняет тепло и снижает расходы на отопление.

Проверьте утепление чердака, подвала и стен. Дополнительная изоляция сохраняет тепло и снижает расходы на отопление. Готовьте в духовке. Включенная духовка быстро нагревает кухню. После выпекания можно немного открыть дверцу, чтобы тепло разошлось по комнате.

Чем нельзя обогревать жилище?

С наступлением холодов и возможных блэкаутов люди ищут способы обогреть жилье, но часто забывают о безопасности.

Самые распространенные ошибки: