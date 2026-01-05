Достатньо лише встановити за батареєю простий відбивальний екран із фольгованого утеплювача – результат буде відчутний майже одразу, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

Як утеплити дім без зайвих витрат?

Найкраще підходить спінений поліетилен із фольгою. Його блискуча поверхня не дає теплу йти в стіну, а повертає його назад у кімнату, завдяки чому повітря швидше прогрівається.

Утеплювач кріплять на стіну за батареєю, обов'язково фольгою в бік кімнати.

Важливо залишити зазор 2 – 3 сантиметри між батареєю та екраном – без нього ефекту майже не буде.

Такий матеріал легко знайти в будівельних магазинах. Щоб перевірити якість, достатньо підпалити маленький шматок: якщо він горить – краще не використовувати, якщо лише плавиться – підходить.

Виріжте лист трохи більший за батарею й закріпіть його двостороннім скотчем або монтажним клеєм.

Метод особливо добре працює в старих будинках і в кімнатах із холодними зовнішніми стінами.

Водночас у добре утеплених будинках різниця може бути майже непомітною. Також не варто ставити фольгу за батареями в дуже вузьких нішах – це може спричинити промерзання стіни.

Прикрипіть за батарею фольгу / Фото Future PLC

Видання Better Homes and gardens називає ще кілька способів утеплити дім без опалення:

Утепліть вікна плівкою або повітряними бульбашками . Прозора плівка або листи "бульбашкової" плівки створюють додатковий бар'єр і зменшують втрати тепла. Плівку кріплять на скло за допомогою скотчу та фену, бульбашки – на вологе скло.

. Прозора плівка або листи "бульбашкової" плівки створюють додатковий бар'єр і зменшують втрати тепла. Плівку кріплять на скло за допомогою скотчу та фену, бульбашки – на вологе скло. Закладіть щілини у вікнах . Замініть старий герметик, додайте ущільнювачі, щоб не пропускати холод. При можливості – замініть старі вікна на енергоефективні.

. Замініть старий герметик, додайте ущільнювачі, щоб не пропускати холод. При можливості – замініть старі вікна на енергоефективні. Тримайте внутрішні двері відкритими . Це дозволяє теплу вільно циркулювати по всьому будинку. Закривати двері варто лише до кімнат без обігріву.

. Це дозволяє теплу вільно циркулювати по всьому будинку. Закривати двері варто лише до кімнат без обігріву. Покращіть ізоляцію. Перевірте утеплення горища, підвалу та стін. Додаткова ізоляція зберігає тепло і знижує витрати на опалення.

Перевірте утеплення горища, підвалу та стін. Додаткова ізоляція зберігає тепло і знижує витрати на опалення. Готуйте в духовці. Включена духовка швидко нагріває кухню. Після випікання можна трохи відкрити дверцята, щоб тепло розійшлося по кімнаті.

Чим не можна обігрівати оселю?

З настанням холодів і можливих блекаутів люди шукають способи обігріти житло, але часто забувають про безпеку.

Найпоширеніші помилки: