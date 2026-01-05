Достатньо лише встановити за батареєю простий відбивальний екран із фольгованого утеплювача – результат буде відчутний майже одразу, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.
Дивіться також Якими будуть вітальні у 2026 році: дизайнери назвали 6 ключових трендів
Як утеплити дім без зайвих витрат?
Найкраще підходить спінений поліетилен із фольгою. Його блискуча поверхня не дає теплу йти в стіну, а повертає його назад у кімнату, завдяки чому повітря швидше прогрівається.
Утеплювач кріплять на стіну за батареєю, обов'язково фольгою в бік кімнати.
Важливо залишити зазор 2 – 3 сантиметри між батареєю та екраном – без нього ефекту майже не буде.
Такий матеріал легко знайти в будівельних магазинах. Щоб перевірити якість, достатньо підпалити маленький шматок: якщо він горить – краще не використовувати, якщо лише плавиться – підходить.
Виріжте лист трохи більший за батарею й закріпіть його двостороннім скотчем або монтажним клеєм.
Метод особливо добре працює в старих будинках і в кімнатах із холодними зовнішніми стінами.
Водночас у добре утеплених будинках різниця може бути майже непомітною. Також не варто ставити фольгу за батареями в дуже вузьких нішах – це може спричинити промерзання стіни.
Прикрипіть за батарею фольгу / Фото Future PLC
Видання Better Homes and gardens називає ще кілька способів утеплити дім без опалення:
- Утепліть вікна плівкою або повітряними бульбашками. Прозора плівка або листи "бульбашкової" плівки створюють додатковий бар'єр і зменшують втрати тепла. Плівку кріплять на скло за допомогою скотчу та фену, бульбашки – на вологе скло.
- Закладіть щілини у вікнах. Замініть старий герметик, додайте ущільнювачі, щоб не пропускати холод. При можливості – замініть старі вікна на енергоефективні.
- Тримайте внутрішні двері відкритими. Це дозволяє теплу вільно циркулювати по всьому будинку. Закривати двері варто лише до кімнат без обігріву.
- Покращіть ізоляцію. Перевірте утеплення горища, підвалу та стін. Додаткова ізоляція зберігає тепло і знижує витрати на опалення.
- Готуйте в духовці. Включена духовка швидко нагріває кухню. Після випікання можна трохи відкрити дверцята, щоб тепло розійшлося по кімнаті.
Чим не можна обігрівати оселю?
З настанням холодів і можливих блекаутів люди шукають способи обігріти житло, але часто забувають про безпеку.
- Газова плита для обігріву – небезпечно. Вона спалює кисень, виділяє шкідливі гази й може спричинити пожежу.
- Газові балони та туристичні плитки в приміщенні – ризик отруєння чадним газом або вибуху без належної вентиляції.
- Несправна техніка або прилади не для обігріву – пошкоджені дроти чи постійно увімкнена духовка можуть призвести до пожежі.