Виявляється, килим може бути не лише декоративним акцентом, а й цілком практичним рішенням для сучасного житла. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Kunstplaza.

Дивіться також Підкладіть за батарею один лист – і у квартирі стане тепліше

У минулому килими асоціювалися з дефіцитом матеріалів, тісними квартирами та обмеженим вибором декору. Нині ж ідеться не про масивні орнаменти з минулих десятиліть, а про функціональний текстиль, який органічно вписується навіть у мінімалістичні інтер'єри.

Чому килими на стінах знов у моді?

Тепло – одна з ключових причин повернення килимів на стіни. У квартирах із зовнішніми стінами навіть ефективне опалення не завжди рятує від холоду. Килим працює як додатковий теплоізоляційний шар, зменшуючи тепловтрати й створюючи відчуття затишку. Він також позбавляє неприємного відчуття холоду, особливо в зоні ліжка чи дивана.

Ще одна важлива перевага – зниження шуму. У панельних і цегляних будинках часто чути сусідів, ліфт або сторонні звуки з-за стіни. Килим частково поглинає звук, зменшує відлуння і робить акустику приміщення м'якшою. Хоч це й не повна шумоізоляція, різниця відчутна.

Крім того, килим виконує функцію захисту стін. Поверхні біля ліжка, дивана чи робочого столу швидко забруднюються й зношуються. Текстиль на стіні допомагає зберегти їх у гарному стані, адже килим легше почистити або замінити, ніж робити ремонт.

Чи можуть килими на стінах виглядати гарно?

Як пише House Beautiful, сучасні килими на стінах – це не обов'язково великі яскраві полотна. Дизайнери радять звертати увагу на лаконічні моделі нейтральних кольорів, які виконують практичну функцію та водночас додають інтер'єру стилю. Фахівці закликають не сприймати килим як архаїчний елемент.

У сучасному виконанні він може стати не лише корисним доповненням, а й справжньою родзинкою оселі — і, можливо, початком нової дизайнерської тенденції.

Килими на стінах у сучасному інтер'єрі / Фото Pinterest

Як захистити килим від вицвітання на сонці?