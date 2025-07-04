Куда девать старый телевизор: безопасные и полезные варианты утилизации

С развитием технологий телевизоры быстро устаревают. То, что еще несколько лет назад было современным экраном, сегодня уже кажется громоздким и непригодным к использованию.

Если у вас дома пылится старый телевизор – не спешите просто выбрасывать его на помойку. Есть экологичные, безопасные и даже выгодные способы избавиться от старой техники. Куда ее можно деть, рассказывает 24 Канал.

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Сдать на переработку

Телевизоры – это электроника, которая содержит пластик, стекло, металл и другие компоненты. Поэтому выбрасывать их в обычный мусорный контейнер запрещено.

Вместо этого такую технику можно сдать в пункты приема электронного лома. Их можно найти при городских предприятиях, через экологические инициативы и в сетях, принимающих бытовую технику на утилизацию.

Отдать на благотворительность

Если телевизор еще работает, его могут принять дома престарелых, детские или социальные учреждения, благотворительные фонды или просто люди, не имеющие возможности приобрести новую технику. Объявления можно разместить в соцсетях, на специальных сайтах или в местных группах.

Продать или обменять



Даже устаревшую технику иногда покупают – как донора на запчасти или для ретро-интерьеров. Попробуйте продать свой телевизор или обменять в магазинах, которые проводят акции "принеси старую технику – получи скидку".

Сдать в ремонтную мастерскую или на запчасти

Старые телевизоры могут содержать еще работающие детали: блоки питания, разъемы, кинескопы и тому подобное. Их часто ищут ремонтники техники или мастера-любители. Сдать телевизор можно в сервисные центры, мастерам по ремонту бытовой техники, на форумах или в тематических сообществах.

Кстати, почти все старые вещи заслуживают второй жизни. Так, ненужный глобус можно превратить в стильный декоративный элемент.