Кухонные острова теряют популярность: какую альтернативу выбирают дизайнеры в 2026 году

Хотя кухонные островки были популярны веками и последние десятилетия считались обязательным элементом современной кухни, они имеют и недостатки. Дизайнеры отказываются от них в пользу более современных и удобных альтернатив.

По словам экспертов, островки могут "доминировать" в маленьких кухнях и создавать ощущение тесноты. Чем их заменяют в 2026 году, рассказывает The House Digest.

Смотрите также Время прощаться с ламинатом: какой "вечный" материал выбрать для пола в 2026 году

Чем заменить традиционные кухонные острова?

Популярные альтернативы островкам:

Свободностоящий рабочий стол – добавляет рабочую поверхность и небольшое хранилище под ним.

– добавляет рабочую поверхность и небольшое хранилище под ним. Традиционный обеденный стол – можно поставить там, где обычно стоял островок, сочетая практичность и эстетику.

Трендом 2026 года является полуостров со столом.

Кухонный полуостров – это продолжение островка, прикрепленное к стене. Оно дает те же преимущества: полки, рабочую поверхность, места для сидения, но занимает меньше пространства. Центр кухни остается открытым для стола, что делает маленькие кухни более просторными.

Как комбинировать полуостров и стол:

Продолжите полуостров от стены со столешницами и шкафами, формируя L- или U-образную форму.

Используйте те же материалы, что и на остальной кухне, чтобы полуостров казался органичным.

Если ставите обеденный стол в центре, оставьте 76 – 91 сантиметров расстояния между столом и столешницами, чтобы стулья можно было комфортно отодвигать и ходить вокруг.

Для маленьких кухонь подойдут стулья возле полуострова или выдвижной стол, который можно задействовать по необходимости, не занимая постоянно место.

Полуостров со столом – это стильная, функциональная и просторная альтернатива традиционному кухонному острову, которая экономит место и делает кухню более комфортной.

Интеграция стола в кухонный полуостров – это разумное решение для современного быстрого ритма жизни / Фото Veneta Cucine

Винтажная альтернатива кухонного острова

Новые тренды в интерьере часто возвращают старые идеи в современном формате. В 2026 году дизайнеры все чаще советуют заменять кухонные островки на винтажный рабочий стол. Его можно даже найти в секонд-хенде или на барахолке. Об этом пишет Yahoo.

Старый деревянный рабочий стол добавляет кухне уюта, аутентичности и естественной текстуры. Он имеет более живой и интересный вид, чем стандартный островок.

К тому же, не нужно полностью переделывать кухню – винтажный стол хорошо сочетается с современными материалами, например мрамором или кварцем.

Контраст старого дерева и новых поверхностей создает стильный эффект.

Многие такие столы имеют открытый низ – там можно хранить посуду или кухонную технику. Если места для хранения нет, можно добавить полки или шкафчики. Стол легко превратить в обеденную зону, добавив стулья или табуреты. Он хорошо сочетается с латунными, медными или черными металлическими светильниками.

Традиционные вытяжки исчезают: чем их заменяют