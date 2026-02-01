За словами експертів, острівці можуть "домінувати" в маленьких кухнях і створювати відчуття тісноти. Чим їх заміняють у 2026 році, розповідає The House Digest.

Чим замінити традиційні кухонні острови?

Популярні альтернативи острівцям:

Вільностоячий робочий стіл – додає робочу поверхню і невелике сховище під ним.

– додає робочу поверхню і невелике сховище під ним. Традиційний обідній стіл – можна поставити там, де зазвичай стояв острівець, поєднуючи практичність і естетику.

Трендом 2026 року є півострів зі столом.

Кухонний півострів – це продовження острівця, прикріплене до стіни. Воно дає ті ж переваги: полиці, робочу поверхню, місця для сидіння, але займає менше простору. Центр кухні залишається відкритим для столу, що робить маленькі кухні просторішими.

Як комбінувати півострів і стіл:

Продовжіть півострів від стіни зі стільницями та шафами, формуючи L- або U-подібну форму.

Використовуйте ті ж матеріали, що й на решті кухні, щоб півострів видавався органічним.

Якщо ставите обідній стіл у центрі, залиште 76 – 91 сантиметрів відстані між столом і стільницями, щоб стільці можна було комфортно відсувати і ходити навколо.

Для маленьких кухонь підійдуть стільці біля півострова або висувний стіл, який можна задіяти за потреби, не займаючи постійно місце.

Півострів зі столом – це стильна, функціональна та простора альтернатива традиційному кухонному острову, яка економить місце і робить кухню комфортнішою.

Інтеграція столу в кухонний півострів – це розумне рішення для сучасного швидкого ритму життя / Фото Veneta Cucine

Вінтажна альтернатива кухонного острова

Нові тренди в інтер'єрі часто повертають старі ідеї у сучасному форматі. У 2026 році дизайнери все частіше радять замінювати кухонні острівці на вінтажний робочий стіл. Його можна навіть знайти у секонд-хенді або на барахолці. Про це пише Yahoo.

Старий дерев'яний робочий стіл додає кухні затишку, автентичності та природної текстури. Він має живіший й цікавіший вигляд, ніж стандартний острівець.

До того ж, не потрібно повністю переробляти кухню – вінтажний стіл добре поєднується з сучасними матеріалами, наприклад мармуром або кварцом.

Контраст старого дерева і нових поверхонь створює стильний ефект.

Багато таких столів мають відкритий низ – там можна зберігати посуд або кухонну техніку. Якщо місця для зберігання немає, можна додати полиці або шафки. Стіл легко перетворити на обідню зону, додавши стільці чи табурети. Він гарно поєднується з латунними, мідними або чорними металевими світильниками.

