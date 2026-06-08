Кухня Кэмерон Диас похожа на драгоценную копилку благодаря цвету шкафов

Кухонные шкафы Кэмерон Диас стали настоящей дизайнерской сенсацией. Они указывают на то, какими будут новые "нейтральные" цвета в 2026 году.

Актриса отказалась от классической белой кухни и выбрала насыщенный изумрудный оттенок, который одновременно роскошный, уютный и современный на вид. Об этом пишет Homes and gardens.

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Почему цвет кухонных шкафов Диас – тренд 2026 года?

Интерьер для дома Кэмерон в районе Вест-Виллидж создала известный дизайнер Келли Вирстлер. Ее идея заключалась в том, чтобы сделать кухню похожей на драгоценную шкатулку с глубокими драгоценными цветами.

Поэтому кухонные шкафы она покрыла специальным глянцевым лаком изумрудно-зеленого цвета. Благодаря блестящей поверхности они отражают свет. Благодаря этому даже небольшая кухня не кажется темной или тесной. Наоборот – пространство кажется более глубоким и дорогим.

Дизайнеры объясняют, что люди уже немного устали от полностью белых кухонь и популярного шалфейного зеленого, который стал слишком "безопасным" выбором. Теперь в тренде более насыщенные и смелые цвета – в частности оттенки изумруда и драгоценных камней.

Чтобы повторить стиль Кэмерон Диаз, специалисты советуют сочетать темно-зеленый с золотыми или латунными ручками и деталями. Так кухня будет иметь более "теплый" и элегантный вид.

Также хорошо работают деревянные текстуры под глянцевым покрытием – они добавляют пространству глубины и уюта.

Тем, кто не готов полностью перекрашивать кухню, дизайнеры советуют добавить зеленые акценты: керамическая посуда, вазы, бокалы или текстиль. Это поможет освежить интерьер, не затевая большой ремонт.

Эксперты считают, что изумрудные кухни имеют все шансы стать новой классикой: они эффектные на вид и при этом не теряют актуальности со временем.

Кухонные шкафы у Камерон Диас: смотрите фото

Ранее мы писали о том, что Памела Андерсон смогла освежить черно-белую кухню благодаря простому приему. Она соединила современные детали с винтажными вещами.

На кухне Андерсон белые шкафы и черные столешницы дополняют ретро-техника, золотистая фурнитура и домашний декор. Именно такие мелочи делают интерьер более теплым и уютным. Дизайнеры советуют брать нейтральные цвета за основу, а характер добавлять через дерево, текстуры, мрамор или винтажные аксессуары.