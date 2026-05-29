Кухонные шкафы, как у Энн Хэтэуэй, стали новым трендом 2026 года

Дизайнеры все чаще отказываются от тяжелых темно-синих оттенков в пользу светло-зеленых тонов, которые создают спокойную и уютную атмосферу. Именно так выглядит кухня актрисы Энн Хэтэуэй.

Дизайнеры все чаще отказываются от тяжелых темно-синих оттенков в пользу светло-зеленых тонов, которые создают спокойную и уютную атмосферу. Именно так выглядит кухня актрисы Энн Хэтэуэй. Об этом пишет Homes and gardens.

Смотрите также Все их имели в 60-х: кухонные сиденья, которые возвращаются в 2026 году

Какой цвет кухни является трендом в 2026 году?

В 2026 году особенно популярными становятся оттенки морской пены, мяты и фисташки. Дизайнеры объясняют это тем, что люди все больше стремятся окружать себя цветами, которые ассоциируются с природой, спокойствием и восстановлением.

Кухня Энн Гетевей оформлена в светло-зеленом цвете, который не кажется слишком ярким, но придает пространству свежести и легкости. Такой оттенок хорошо сочетается с деревом, керамикой, теплыми металлами и натуральными материалами.

Эксперты говорят, что светло-зеленый работает почти как нейтральный цвет: он не перегружает интерьер, но в то же время делает его более живым и уютным. Особенно удачно этот оттенок выглядит на кухне – месте, где люди проводят много времени ежедневно.

Креативный директор бренда Little Greene Рут Моттерсхед отметила, что мягкие зеленые оттенки все чаще используют как базовый цвет вместо классических бежевых или серых тонов. По ее словам, они создают спокойную атмосферу, но в то же время не имеют скучный вид.

Представитель Farrow & Ball Патрик О'Доннелл также считает зеленый одним из лучших цветов для дома, ведь он символизирует природу, обновление и гармонию.

Дизайнеры прогнозируют, что в 2026 году светлые зеленые кухни станут одним из главных трендов интерьера благодаря своей универсальности и способности создавать ощущение покоя.

Кухонный шкаф Энн Гэтэуэй привлекает внимание цветом морской пены: смотрите фото

В какие цвета не стоит красить кухонные шкафы?

Тренды кухонь быстро меняются, и некоторые цвета шкафов могут делать интерьер старомодным. Дизайнеры советуют не гнаться за модой, а выбирать оттенки под свое пространство и освещение.

Наименее актуальные сейчас:

красноватое дерево (вишня, махагон);

ярко-белый цвет.

Вместо них лучше выбирать теплые нейтральные тона: кремовый, бежевый, песочный или светлое натуральное дерево.