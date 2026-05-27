В 2026 году банкетки стали одним из главных трендов кухонного дизайна. Дизайнеры снова обратились к этой идее, потому что она одновременно и красивая, и практичная. Об этом пишет House Digest.

Почему банкетки снова в тренде?

Такие сиденья создают ощущение уюта, экономят пространство и хорошо подходят для семейных или дружеских встреч. Современные варианты уже не обязательно напоминают виниловые скамейки из прошлого - теперь это могут быть стильные мягкие уголки из ткани или дерева.

Банкетки бывают разной формы: L-образные, U-образные или округлые. Они идеально подходят для углов кухни, ниш или пространства возле окна.

Есть дорогие индивидуальные варианты, но можно найти и бюджетные решения – например, готовые лавки с местом для хранения или небольшие диванчики, которые легко поставить даже в маленькой кухне.

Также в моду входят и винтажные варианты – люди ищут оригинальные банкетки 60-х годов на барахолках или онлайн-платформах.

Кухня снова становится не только местом для приготовления, но и комфортным пространством для отдыха и общения / Фото Pinterest

К слову, в 70 – 80-х годах популярными были кухонные "окна-передачи". Позже они исчезли из-за моды на открытые пространства. Но в 2026 году этот элемент неожиданно возвращается в дизайн кухонь.

Как пишет Homes and Gardens, причина в том, что люди снова хотят баланса: не полной открытости, а немного приватности и зонирования.

Такие окошки позволяют оставлять кухню отдельным пространством, но при этом поддерживать контакт между комнатами – подавать блюда, общаться, не изолируясь полностью.

Современные версии намного стильнее: это аккуратно встроенные проемы со стеклом, иногда матовым или рифленым, которые пропускают свет, но частично скрывают кухню. Их обычно планируют еще на этапе проекта, как часть интерьера.

