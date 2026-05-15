Как удалить пятна с кварцевых столешниц, не повредив поверхность

Кварцевые столешницы широко используют на кухнях и в ванных комнатах. Кварц достаточно устойчив к пятнам, но не полностью защищен от них. Неправильные средства или инструменты для чистки могут легко повредить поверхность.

Better Homes and garden рассказывает, как безопасно убирать распространенные пятна из кварца – в частности следы воды и ржавчину – не нанося вреда поверхности.

Как очищать кварц, чтобы не повредить его?

Самый безопасный способ регулярной очистки – мягкое средство, например жидкое мыло для посуды.

Нанесите каплю мыла на влажную микрофибру и протрите пятно. Смойте остатки мыла чистой водой, хорошо вытерев поверхность. Высушите столешницу сухой микрофиброй круговыми движениями, во избежание разводов.

Не используйте агрессивные химикаты, кислоты и абразивы без надобности – они могут повредить камень.

Средства, которых следует избегать

Чтобы не испортить кварц, не используйте:

хлорный отбеливатель,

лимон,

уксус,

ацетон растворители (уайт-спирит, скипидар и т.д.),

абразивные порошки и жесткие губки.

Эти вещества могут изменить цвет или повредить поверхность.

Лучше выбирать pH-нейтральные средства или специальные средства для кварца / Фото Pinterest

Как убрать пятна от воды

Следы от воды – одна из самых распространенных проблем.

Смешайте пищевую соду с перекисью водорода до густой пасты. Нанесите на мягкую губку или микрофибру. Осторожно потрите круговыми движениями. Смойте водой и высушите поверхность.

Как удалить ржавчину

Ржавчину с кварца нужно убирать осторожно, потому что кислоты могут повредить поверхность. Можно попробовать:

меламиновую губку,

пасту из соды или мягкие абразивные средства,

кремовые чистящие средства с отбеливателем (осторожно, с коротким временем контакта – до 5 минут).

Перед использованием любого средства лучше протестировать его на незаметном участке.

Как убрать кофе, чай и газированные напитки

Если пятно уже въелось: сделайте пасту из соды и воды, нанесите на пятно и аккуратно потрите. Затем смойте и высушите поверхность.

Как убрать жир и масло

Сначала вымойте теплой водой с мягким моющим средством Если пятно осталось, посыпьте его крахмалом или тальком Оставьте на несколько часов или на ночь Уберите порошок и вытрите поверхность

Как удалить помаду, лак и чернила лак и чернила

Такие пятна более сложные и требуют осторожности. Можно использовать: спирт (изопропиловый), специальные средства для камня, деликатные средства для граффити (безопасные для камня). Ацетон и подобные растворители могут повредить смолу в кварце, поэтому их лучше избегать.

Как избавиться от запахов на кварцевой столешнице и предотвратить их?

Как и любую другую столешницу, кварц не стоит оставлять грязным после разлитых напитков или пищи. Эксперты советуют сразу вытирать любые пятна, чтобы избежать появления неприятных запахов. Об этом пишет Southern Living.

Для ежедневного ухода достаточно быстро протирать поверхность теплой мыльной водой и мягкой тканью. Это поможет поддерживать чистоту и красивый вид.

Время от времени стоит делать более тщательную уборку:

убрать все предметы со столешницы;

смести крошки и грязь;

помыть поверхность мыльной водой и мягкой тканью;

дождаться полного высыхания перед тем, как ставить вещи обратно.

Также эксперты советуют:

обработать кварц защитным средством перед первым использованием;

периодически использовать специальный спрей для ухода;

избегать абразивных средств и жестких губок.

Как легко убрать плесень в ванной без дорогих средств

Не нужно покупать специальную химию – обычная пищевая сода, которая есть почти на каждой кухне, хорошо очищает швы между плиткой.

Плесень в ванной появляется из-за влаги и тепла, особенно в швах, на герметике и в душевых шторках. Она портит вид и может вредить здоровью, поэтому лучше убирать ее сразу.

Как очистить швы содой:

разбавьте одну чайную ложку соды с бутылкой воды;

встряхните хорошо и распылите на пятна;

оставьте на 10 минут.

После этого смойте водой.