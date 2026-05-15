Better Homes and garden розповідає, як безпечно прибирати поширені плями з кварцу – зокрема сліди води та іржу – не завдаючи шкоди поверхні.
Як очищати кварц, щоб не пошкодити його?
Найбезпечніший спосіб регулярного очищення – м'який засіб, наприклад рідке мило для посуду.
Нанесіть краплю мила на вологу мікрофібру і протріть пляму. Змийте залишки мила чистою водою, добре витерши поверхню. Висушіть стільницю сухою мікрофіброю круговими рухами, щоб уникнути розводів.
Не використовуйте агресивні хімікати, кислоти та абразиви без потреби – вони можуть пошкодити камінь.
Засоби, яких слід уникати
Щоб не зіпсувати кварц, не використовуйте:
- хлорний відбілювач,
- лимон,
- оцет,
- ацетон розчинники (уайт-спірит, скипидар тощо),
- абразивні порошки та жорсткі губки.
Ці речовини можуть змінити колір або пошкодити поверхню.
Краще обирати pH-нейтральні засоби або спеціальні засоби для кварцу
Як прибрати плями від води
Сліди від води – одна з найпоширеніших проблем.
Змішайте харчову соду з перекисом водню до густої пасти. Нанесіть на м'яку губку або мікрофібру. Обережно потріть круговими рухами. Змийте водою і висушіть поверхню.
Як видалити іржу
Іржу з кварцу потрібно прибирати обережно, бо кислоти можуть пошкодити поверхню. Можна спробувати:
- меламінову губку,
- пасту з соди або м'які абразивні засоби,
- кремові чистячі засоби з відбілювачем (обережно, з коротким часом контакту – до 5 хвилин).
Перед використанням будь-якого засобу краще протестувати його на непомітній ділянці.
Як прибрати каву, чай і газовані напої
Якщо пляма вже в'їлася: зробіть пасту з соди і води, нанесіть на пляму і акуратно потріть. Потім змийте і висушіть поверхню.
Як прибрати жир і олію
Спочатку вимийте теплою водою з м’яким мийним засобом Якщо пляма лишилась, посипте її крохмалем або тальком Залиште на кілька годин або на ніч Приберіть порошок і витріть поверхню
Як видалити помаду, лак і чорнило
Такі плями складніші і потребують обережності. Можна використовувати: спирт (ізопропіловий), спеціальні засоби для каменю, делікатні засоби для графіті (безпечні для каменю). Ацетон та подібні розчинники можуть пошкодити смолу в кварці, тому їх краще уникати.
Як позбутися запахів на кварцовій стільниці та запобігти їм?
Як і будь-яку іншу стільницю, кварц не варто залишати брудним після розлитих напоїв чи їжі. Експерти радять одразу витирати будь-які плями, щоб уникнути появи неприємних запахів. Про це пише Southern Living.
Для щоденного догляду достатньо швидко протирати поверхню теплою мильною водою та м'якою тканиною. Це допоможе підтримувати чистоту й гарний вигляд.
Час від часу варто робити більш ретельне прибирання:
- прибрати всі предмети зі стільниці;
- змісти крихти та бруд;
- помити поверхню мильною водою й м'якою тканиною;
- дочекатися повного висихання перед тим, як ставити речі назад.
Також експерти радять:
- обробити кварц захисним засобом перед першим використанням;
- періодично використовувати спеціальний спрей для догляду;
- уникати абразивних засобів і жорстких губок.
Як легко прибрати плісняву у ванній без дорогих засобів
Не потрібно купувати спеціальну хімію – звичайна харчова сода, яка є майже на кожній кухні, добре очищає шви між плиткою.
Пліснява у ванній з'являється через вологу й тепло, особливо у швах, на герметику та в душових шторках. Вона псує вигляд і може шкодити здоров'ю, тому краще прибирати її одразу.
Як очистити шви содою:
розбавте одну чайну ложку соди з пляшкою води;
струсіть добре і розпиліть на плями;
залиште на 10 хвилин.
Після цього змийте водою.