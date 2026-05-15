Better Homes and garden розповідає, як безпечно прибирати поширені плями з кварцу – зокрема сліди води та іржу – не завдаючи шкоди поверхні.

Як очищати кварц, щоб не пошкодити його?

Найбезпечніший спосіб регулярного очищення – м'який засіб, наприклад рідке мило для посуду.

Нанесіть краплю мила на вологу мікрофібру і протріть пляму. Змийте залишки мила чистою водою, добре витерши поверхню. Висушіть стільницю сухою мікрофіброю круговими рухами, щоб уникнути розводів.

Не використовуйте агресивні хімікати, кислоти та абразиви без потреби – вони можуть пошкодити камінь.

Засоби, яких слід уникати

Щоб не зіпсувати кварц, не використовуйте:

хлорний відбілювач,

лимон,

оцет,

ацетон розчинники (уайт-спірит, скипидар тощо),

абразивні порошки та жорсткі губки.

Ці речовини можуть змінити колір або пошкодити поверхню.

Краще обирати pH-нейтральні засоби або спеціальні засоби для кварцу / Фото Pinterest

Як прибрати плями від води

Сліди від води – одна з найпоширеніших проблем.

Змішайте харчову соду з перекисом водню до густої пасти. Нанесіть на м'яку губку або мікрофібру. Обережно потріть круговими рухами. Змийте водою і висушіть поверхню.

Як видалити іржу

Іржу з кварцу потрібно прибирати обережно, бо кислоти можуть пошкодити поверхню. Можна спробувати:

меламінову губку,

пасту з соди або м'які абразивні засоби,

кремові чистячі засоби з відбілювачем (обережно, з коротким часом контакту – до 5 хвилин).

Перед використанням будь-якого засобу краще протестувати його на непомітній ділянці.

Як прибрати каву, чай і газовані напої

Якщо пляма вже в'їлася: зробіть пасту з соди і води, нанесіть на пляму і акуратно потріть. Потім змийте і висушіть поверхню.

Як прибрати жир і олію

Спочатку вимийте теплою водою з м’яким мийним засобом Якщо пляма лишилась, посипте її крохмалем або тальком Залиште на кілька годин або на ніч Приберіть порошок і витріть поверхню

Як видалити помаду, лак і чорнило

Такі плями складніші і потребують обережності. Можна використовувати: спирт (ізопропіловий), спеціальні засоби для каменю, делікатні засоби для графіті (безпечні для каменю). Ацетон та подібні розчинники можуть пошкодити смолу в кварці, тому їх краще уникати.

Як позбутися запахів на кварцовій стільниці та запобігти їм?

Як і будь-яку іншу стільницю, кварц не варто залишати брудним після розлитих напоїв чи їжі. Експерти радять одразу витирати будь-які плями, щоб уникнути появи неприємних запахів. Про це пише Southern Living.

Для щоденного догляду достатньо швидко протирати поверхню теплою мильною водою та м'якою тканиною. Це допоможе підтримувати чистоту й гарний вигляд.

Час від часу варто робити більш ретельне прибирання:

прибрати всі предмети зі стільниці;

змісти крихти та бруд;

помити поверхню мильною водою й м'якою тканиною;

дочекатися повного висихання перед тим, як ставити речі назад.

Також експерти радять:

обробити кварц захисним засобом перед першим використанням;

періодично використовувати спеціальний спрей для догляду;

уникати абразивних засобів і жорстких губок.

Як легко прибрати плісняву у ванній без дорогих засобів

Не потрібно купувати спеціальну хімію – звичайна харчова сода, яка є майже на кожній кухні, добре очищає шви між плиткою.

Пліснява у ванній з'являється через вологу й тепло, особливо у швах, на герметику та в душових шторках. Вона псує вигляд і може шкодити здоров'ю, тому краще прибирати її одразу.

Як очистити шви содою:

розбавте одну чайну ложку соди з пляшкою води;

струсіть добре і розпиліть на плями;

залиште на 10 хвилин.

Після цього змийте водою.